Метт Барр в інтерв'ю розповів про численні недоліки володіння титанічними розмірами. Серед них – труднощі з одяганням, слабкість під час ерекції та отримання збочених пропозицій.

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Великому пенісу – великі проблеми

Вперше він привернув до себе міжнародну увагу під час квітневого виступу на британському ток-шоу "This Morning".

Нещодавнє наукове дослідження показало, що його чоловіча гідність становить 14,2 дюйма (близько 36 сантиметрів) в ерегованому стані, що майже втричі перевищує середній світовий показник у 5,1 дюйма (13 сантиметрів). Відомого терміну для позначення його стану немає, але Барр каже, що його мамонтовий член часто називають макрофаллом, що, по суті, означає пеніс від природи великого розміру.

Хоча це може здатися мрією, що здійснилася в нашому одержимому порно суспільстві, випускник Кембриджу каже, що мати великий член набагато важче, ніж здається.

Він стверджує, що ерекція може викликати у нього нудоту, оскільки габарити створюють навантаження на кровоносну систему.



Барр розповів, що у нього могла виникати нудота під час ерекції / Кадр з відео

"Є багато проблем з кровотоком. Частково тому мій розмір також трохи коливається, тому що дуже важко, щоб там циркулювало стільки крові", – розповів LADbible 40-річний британець.

Так, у мене також іноді паморочиться голова, ерекція і все таке, але ви не можете повністю еректувати, – продовжує він. – З часом я приймав різні ліки, щоб спробувати зменшити його, але, здається, вони мали скоріше протилежний ефект.

Ще одним клопотом, за словами Барра, є пошук одягу, який би йому підходив, адже він змушений "купувати на розмір більше" під час шопінгу.

"Щодо об'єму талії, завжди переконайтеся, що спереду є достатньо місця. Ви можете отримати кілька хороших варіантів", – пояснив він.

Барр зауважив, що існує спеціальна білизна, яку продають на замовлення. Вона призначена для людей, які або від природи добре обдаровані, або вкладають у себе щось. На жаль, ці компресійні шорти не є універсальними, оскільки вони можуть викликати дискомфорт при тривалому носінні.

Під час свого квітневого інтерв'ю він пригадав прикрий випадок, коли його не пустили на заняття з йоги, бо інструктор подумав, що він збуджений через свою велику випуклість.

За словами Барра, проблеми не лише фізичного характеру, адже після квітневого інтерв'ю в програмі "Сьогодні вранці" він отримав кілька дивних пропозицій.

"Люди просили мене прийти до них додому і прибрати голим абощо, більшість з них занадто відверті, щоб їх можна було надрукувати", – згадує спантеличений хлопець, якому доводилося відмовляти у багатьох збочених проханнях.



Метт Барр отримував дивні пропозиції / Кадр з відео

Він пригадує один дивний випадок, коли хлопець попросив намалювати його в "мультяшному вигляді велетня і робити всі ці сексуальні штуки з велетнями" – фетиш, відомий як макрофілія.

Але є у великому пенісі і свої переваги

Звичайно, не всі прохання були поганими. Барр стверджував, що йому навіть вдавалося влаштовувати побачення завдяки своєму знаменитому фалосу.

Проте, зважаючи на свій вік, британець каже, що не планує заробляти на своєму величезному Джонсоні через OnlyFans, як він міг би, якби був удвічі молодшим, пояснюючи це так: "Я не збираюся заробляти на цьому: Я впевнений, що якби я був на 20 років молодший, я б так і зробив, тому що я був би більш зосереджений на тому, щоб переконатися, що з моїми батьками все гаразд, я б постійно був у спортзалі, і все таке інше".

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Цікаво, що більше про нашого героя можна буде прочитати у його мемуарах. Вони мають вийти наприкінці цього року, або вже у наступному.

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