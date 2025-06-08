Популярна модель розповіла, як чоловік втік з побачення з нею: що його налякало

Марі Темара – модель, яка яскраво виділяється з-поміж інших. Її дуже і дуже добре видно. І пов'язано це з її приголомшливим зростом – 193 сантиметри.

І хоч дівчину щедро засипають компліментами, коли справа доходить до побачень, то починаються труднощі, пише 24 Канал з посиланням на The Daily Star. Бо мало чоловіків готові будувати стосунки з дівчиною, яка може бути суттєво вищою за них.

Дивіться також Бонні Блу, яка переспала з 1000 чоловіків за день, шокувала заявою про майбутнього сина

Її зріст став справжнім прокляттям

Так, Марі розповіла про хлопця, котрий буквально втік, бо не зміг з нею порозумітись.

Ми деякий час спілкувалися онлайн. Розмова йшла гладко, і здавалося, що між нами встановився справжній зв’язок. Але коли ми нарешті зустрілися на нашому першому побаченні, він був не радий, що я набагато вища за нього. Здається, він був приблизно 170 сантиметрів, а я – понад 190 сантиметрів,

– зауважила вона.

Дівчина пригадала, що цей чоловік глянув на неї, похитав головою та сказав, що у нього надзвичайна сімейна справа та пішов. І це при тому, що у них був план на весь вечір – вечеря та похід у кіно. Втім, закінчилось побачення блискавично швидко.

Марі виділяється своїм зростом / Фото з інстаграму Марі

Звернімо увагу! За Марі в інстаграмі стежать понад 2,6 мільйона людей. Сама модель стверджує, що на рік заробляє близько 10 мільйонів доларів.

Модель зізналась, що проблеми з побаченнями знову зробили її "невпевненою". А після грубої зустрічі з чоловіком вона припинила зустрічатись на три роки.

Соцмережі повернули їй впевненість

Вона почала активно вести соціальні мережі. Разом з тим зросла підтримка від її шанувальників. І все це допомогло Марі відновити її впевненість.

Тепер вона з величезним задоволенням демонструє усім свій зріст. Цікаво, що її не лякають хлопці, нижчі за зростом. Ба більше, вона запевняє, що зустрічалась з хлопцями зростом 170 – 175 сантиметрів, адже їй "байдуже на зріст".

Водночас дівчина зізнається, що зріст спричиняє певні проблеми у житті. До прикладу, вона часто опиняється на задньому сидінні на водних гірках, бронює місця біля проходу у літаках. Воно й не дивно, адже свої довжелезні ноги вона має кудись діти.

Дівчина більше не соромиться свого зросту та навмисне підкреслює його: дивіться відео

Ба більше, шопінг – те ще випробування. Їй надзвичайно складно знайти джинси під свою фігуру. Тому вона частенько звертається до кравців, що їй шили одяг на замовлення з урахуванням фігури Марі.

Варте уваги Гарячі фото Еріки Вікман: скандальної учасниці Євробачення 2025 від Фінляндії

І їх Марі вдалось монетизувати свою колишню невпевненість, вона залишається стриманою, коли йдеться про романтичні стосунки. Разом з тим Марі навчилась визнавати свою унікальність. А також зауважила, що на неї витріщаються, куди б вона не пішла.