Існують ранкові звички, здатні допомогти закоханій парі зміцнити зв'язок та навіть посилити інтимність. 24 Канал завдяки GQ розповість про них докладніше.
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Ось ці ранкові звички просто необхідні для щасливих стосунків
Ранкові дії можуть задати тон усьому дню, а якщо подумати, то і всьому життю. Адже хороші ранкові звички можуть мати позитивний вплив на ваші стосунки протягом років.
Вони допоможуть вам рости як особистість, ділитися цим ростом у парі, розвиватися разом. І, звісно, вони запобігають формуванню дистанції – як суто людської, так і інтимної.
Тому варто скористатися ранком, щоб робити дещо разом. А саме:
- Разом готуйте сніданок. Це може навчити вас краще працювати в команді, дозволить вам провести трохи спільного часу перед початком роботи, обговорити плани на день тощо.
- Разом проведіть час без екранів. Екрани поглинають всю вашу увагу і заважають вам слухати та спілкуватися.
Спільні ранкові дії можуть задати тон усьому дню, а якщо подумати, то і всьому життю / Фото freepik
- Разом вигадайте ритуал ніжності. Прояви ніжності (особливо фізичної, але не сексуальної) показують інтерес, допомагають будувати близькість, формують відчуття цінності. А ще фізична ніжність допомагає зменшити стрес і поліпшити настрій.
- Прощайтеся перед виходом. Скоріше за все, ви побачитеся знову в кінці дня, але варто все ж мати ритуал прощання перед виходом з дому. Це просто додає кожному позитивного настрою, а ще й допомагає будувати зв'язок і надає більшої ваги стосункам.
- Присвятіть час розмові. Хороша комунікація необхідна в будь-яких стосунках, тому бодай декілька хвилин повністю присвятіть одне одному. Звичка спілкуватися допомагає краще висловлюватися, розуміти як партнера, так і власні потреби.
- Використовуйте слова підтвердження. Вони мотивують, покращують настрій і допомагають розвивати стійкість і силу. Вони допоможуть обом у парі долати виклики дня.
- Порухайтеся разом. Фізична активність додасть вам енергію, зменшить стрес і збільшить благополуччя. А ще заняття спортом удвох зроблять вас більш дисциплінованими й наполегливими.