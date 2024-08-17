Марія Задравець, відома під псевдонімом Sweet Mery, вийде на сцену другого етапу змагань у Стокгольмі 28 вересня. Організована Шведською федерацією сексу, промокампанія вже в розпалі: містом курсує мобільний білборд.

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Захищатиме титул перед публікою

На цьому білборді – інформація про те, де можна придбати квитки, а також інші важливі дані для тих, хто бажає взяти участь у конкурсі. Секс-феєрію називають "першою у своєму роді у Швеції й у всьому світі" і обіцяють, що цього разу вона буде ще більш видовищною.

Минулого року перший чемпіонат Європи з сексу потрапив у заголовки газет після того, як кілька дорослих зірок покинули його, назвавши змагання "малобюджетним "Великим братом". Попри суперечки, в соціальних мережах переможницею оголосили Sweet Mery, яка, як повідомляється, отримала величезний грошовий приз за участь лише в одному виступі.

Раніше Марія розповіла Daily Star, що її життя змінилося після цього великого виграшу. 27-річна дівчина, яка родом з Хорватії, але зараз мешкає в Німеччині, пояснила, що перемога дозволила їй витратити гроші на розкішний автомобіль та інвестувати в серйозну модернізацію – перейти з розміру D до – F.

Я купила новий BMW, інвестувала у свій бізнес, інвестувала в себе, збільшила груди і зробила пластику носа. Це вже щось,

– розповіла вона раніше.

Цього року організатори виходять на новий рівень і мають на меті розважити живу аудиторію. VIP-гостям обіцяють преміуммісця, напої та "додаткові переваги для незабутніх вражень".

Марія Здравець готова до чемпіонату з сексу / Фото з інстаграму Здравець

Захід відкритий для всіх дорослих, які мають квитки віком від 18 років. Марія сказала, що вечір обіцяє стати незабутнім.

"Я планую докласти багато зусиль і спробувати виграти цей турнір, – додала артистка. – Я дуже схвильована, тому що там будуть глядачі, які мотивують мене ще більше".

Марія зауважила, що ключ до гарного виступу – бути собою, природною. Вона каже, що любить секс, добре проводити час і їй до вподоби показувати людям найкраще, що у ній є.

Натовп мене дуже збуджує і мотивує бути ще кращою. Чим більше людей дивиться, тим більше я збуджуюся і тим більше віддаюся,

– наголосила Марія.

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Ну що ж, залишається лиш дочекатись на сам чемпіонат. Підозрюємо, Марія на ньому запалить на повну та знову здобуде "золото".