Марія Задравець, більш відома як Sweet Mery, любить те, чим займається. Ба більше, після перемоги у Чемпіонаті Європи з сексу вона точно не била байдики. Дівчина готувалась, інвестуючи у себе, розповідає Gentelman 24.

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Як змінилось життя після перемоги

27-річна хорватка, котра нині мешкає у Німеччині, не лише перемогла у Чемпіонаті Європи з сексу. Вона ще й виграла приголомшливі 860 тисяч фунтів стерлінгів. І...

Збільшила груди на два розміри – до четвертого.

Вклала кошти у хороше та надійне німецьке авто.

Крім новенького BMW, вона інвестувала у свій бізнес, а також зробила ринопластику.

А ще вона здобула неабияку популярність!

Після перемоги на чемпіонаті Європи було багато хвилюючих моментів, і вони все ще є. Не кажу вже про повсякденне життя – кожного дня люди вітали мене, а я робила тисячі селфі... Це було справді чудово,

– згадувала Задравець.

Марі Задравець перемогла у чемпіонаті з сексу / Фото з інстаграму Задравець

Марія готується до нового чемпіонату

Марія Задравець пообіцяла, що цьогорічний вечір стане незабутнім. Вона планує докласти багато зусиль та спробувати виграти цьогорічний турнір. Водночас хорватка переживає, адже будуть глядачі, що мотивуватиме її ще більше.

Так-так, цьогоріч турнір відбудеться при публіці. Так, учасники чемпіонату зможуть демонструвати свої вміння не лише перед членами журі, а й глядачами, які куплять квитки на подію.

Натовп мене дуже збуджує і мотивує бути ще кращою. Чим більше людей дивиться, тим більше я збуджуюся і тим більше віддаюся,

– наголосила Марія.

Другий етап змагань пройде 28 вересня у Стокгольмі. А поки ми пропонуємо глянути на гарячі фото, які Марі Задравець публікує у своєму інстаграмі.

Спекотні фото Марії Задравець

Марі Задравець робить гарячі фотосесії / Фото з інстаграму Задравець

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Марія Задравець відпочиває на яхті / Фото з інстаграму Задравець

Задравець постояла також за діджейським пультом / Фото з інстаграму Задравець

Марія Задравець у спокусливому образі / Фото з інстаграму Задравець

Гаряча хорватка знялась біля вантажівок / Фото з інстаграму Задравець

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Ну що ж, тримаємо кулачки за Марію. Можливо, цьогоріч вона знову виборе "золото", демонструючи всі-всі свої вміння!

