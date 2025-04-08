Його дія заснована на перкусійній методиці – це короткі, швидкі, ритмічні вібраційні імпульси для зняття напруги та полегшення скутості м'язів і тканин. 24 Канал завдяки GQ розповість, як ним правильно користуватися.

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Масажний пістолет: на що звернути увагу, щоб правильно ним користуватися

Як пояснює фізіотерапевт Серхіо Гарсія, неправильне застосування масажного пістолета знижує його ефективність, а в гіршому випадку може спричинити дискомфорт. Щоб максимізувати його переваги, слід звернути увагу ось на що.

Головка і швидкість. Кожна частина тіла має специфічні потреби в масажі, тому важливо використовувати правильну головку і швидкість.

Для великих м'язів, як спина або сідниці, це кругла насадка на середньо-високій швидкості.

м'язів, як спина або сідниці, це кругла насадка на середньо-високій швидкості. Для менших ділянок, як ноги, шия або руки, це менші або плоскі головки на меншій швидкості.

ділянок, як ноги, шия або руки, це менші або плоскі головки на меншій швидкості. А для зон з контрактурами – краще брати кулеподібну або загострену насадку.

Якщо ви сумніваєтеся, зупиняйтеся на пласкій насадці – вона універсальна і, залежно від розташування, може виконувати майже всі функції інших насадок.

Масажний пістолет стає незамінним інструментом для розминки та відновлення після тренувань / Фото freepik

Техніка масажу. Недостатньо просто розмістити пристрій на м'язі та натиснути кнопку.

Треба завжди використовувати руку , протилежну до тієї ділянки, на яку ви збираєтесь прикладати пістолет, особливо на верхній частині тулуба. Так, якщо ви хочете помасажувати ліве плече, використовуйте праву руку.

, протилежну до тієї ділянки, на яку ви збираєтесь прикладати пістолет, особливо на верхній частині тулуба. Так, якщо ви хочете помасажувати ліве плече, використовуйте праву руку. Рухи повинні бути повільними та круговими, якщо ви хочете зняти напругу в передпліччях і литках, і висхідними й низхідними, щоб активувати м'язи перед тренуванням. В обох випадках уникайте навантаження на кістки та суглоби.

повинні бути повільними та круговими, якщо ви хочете зняти напругу в передпліччях і литках, і висхідними й низхідними, щоб активувати м'язи перед тренуванням. В обох випадках уникайте навантаження на кістки та суглоби. Щоб забезпечити хороше відновлення, витрачайте 1 – 2 хвилини на кожен м'яз і не докладайте надмірних зусиль, інакше ефект буде протилежний бажаному – ви збільшите м'язову напругу, ще й спричините появу синців і подразнень.

Правильна модель. Не всі масажні пістолети однакові, і не всі люди мають однакові потреби. Тому важливо вибрати модель, яка найкраще відповідає типу вашої фізичної активності. Наприклад, якщо ви проводите більшу частину тренувань у спортзалі або ви бігун, то гарним вибором буде пістолет із 3 швидкостями та 2 головками, пласкою і загостреною.