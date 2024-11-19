Метод 25-7-2: як виконувати це нове ультраефективне кардіотренування на тренажері

У соціальних мережах 2024 року з'явилося багато нових тренувань, і одне з них – на основі методу 25-7-2. Це про 25 інтенсивних хвилин на тренажері двічі на тиждень.

Мета – зміцнення м'язів і розуму. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладно про цей метод і як його застосовувати.

Дивіться також Найкраща вправа для живота – базова і найпростіша, але є нюанс

Що таке метод 25-7-2 і як він працює

Метод 25-7-2 винайдений велнес-інфлюенсером ShutupCamilla, і він зовсім не складний. Потрібно лише встановити тренажер Stairmaster, причім на рівень інтенсивності 7, а потім "ходити" протягом 25 хвилин 2 рази на що 7 днів.

Саме стільки часу достатньо, щоб досягти оптимальних результатів і не занудьгувати. При цьому можна навіть спиратися на ручки тренажера, якщо це потрібно.

Метод 25-7-2 має низку переваг:

Зменшене навантаження. На відміну від бігу чи інших кардіонавантажень, він мінімізує вплив на суглоби та ризик травм.

На відміну від бігу чи інших кардіонавантажень, він мінімізує вплив на суглоби та ризик травм. Легко інтегрується у спортивну рутину. Ця програма не є надмірно жорсткою і дозволяє вам взяти на себе довгострокові зобов'язання.

Ця програма не є надмірно жорсткою і дозволяє вам взяти на себе довгострокові зобов'язання. Корисна для кардіо та фітнесу. Піднімаючись сходами, ви тренуєте не лише ноги та сідниці, але й кардіо та витривалість.

Метод 25-7-2 – це про 25 інтенсивних хвилин на тренажері двічі на тиждень / Фото freepik

Завдяки простоті рухів, метод 25-7-2 доступний для більшості людей. Низький вплив та ефективність роблять його особливо популярним інструментом для тих, хто хоче покращити свою витривалість без надмірного навантаження на суглоби.

Але, як і в будь-якій спортивній вправі, за надмірного виконання існують ризики. Скажімо, тим, хто страждає від болю в колінах або проблем з рівновагою, потрібно бути особливо пильними під час тренування.

Загалом, Stairmaster є досить безпечним тренажером. Він може стати одним з ваших найкращих фітнес-союзників – за умови, що ви не зупинитеся на досягнутому і продовжуватимете рухатися вперед й в інші способи. Адже урізноманітнення спортивної активності важливе для підтримки мотивації та побудови тіла.