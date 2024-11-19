Метод 25-7-2: как выполнять эту новую ультраэффективную кардиотренировку на тренажере

В социальных сетях 2024 года появилось много новых тренировок, и одна из них основана на методе 25-7-2. Речь идет о 25 интенсивных минутах на тренажере дважды в неделю.

Цель – укрепление мышц и ума. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробно об этом методе и как его применять.

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Что такое метод 25-7-2 и как он работает

Метод 25-7-2 изобретен велнес-инфлюенсером ShutupCamilla, и он совсем не сложный. Нужно лишь установить тренажер Stairmaster, причем на уровень интенсивности 7, а затем "ходить" в течение 25 минут 2 раза каждые 7 дней.

Именно столько времени достаточно, чтобы достичь оптимальных результатов и не заскучать. При этом можно даже опираться на ручки тренажера, если это понадобиться.

Метод 25-7-2 имеет ряд преимуществ:

Уменьшенная нагрузка. В отличие от бега или других кардионагрузок, он минимизирует влияние на суставы и риск травм.

В отличие от бега или других кардионагрузок, он минимизирует влияние на суставы и риск травм. Легко интегрируется в спортивную рутину. Эта программа не является чрезмерно жесткой и позволяет вам взять на себя долгосрочные обязательства.

Эта программа не является чрезмерно жесткой и позволяет вам взять на себя долгосрочные обязательства. Полезно для кардио и фитнеса. Поднимаясь по лестнице, вы тренируете не только ноги и ягодицы, но и кардио и выносливость.

Метод 25-7-2 – это о 25 интенсивных минутах на тренажере дважды в неделю / Фото freepik

Благодаря простоте движений, метод 25-7-2 метод 25-7-2 доступен для большинства людей. Низкое влияние и эффективность делают его особенно популярным инструментом для тех, кто хочет улучшить свою выносливость без чрезмерной нагрузки на суставы.

Но, как и в любом спортивном упражнении, при чрезмерном выполнении существуют риски. Скажем, тем, кто страдает от боли в коленях или проблем с равновесием, нужно быть особенно бдительными во время тренировки.

В общем, Stairmaster является достаточно безопасным тренажером. Он может стать одним из ваших лучших фитнес-союзников – при условии, что вы не остановитесь на достигнутом и будете продолжать двигаться вперед и другими способами. Ведь разнообразие спортивной активности важно для поддержания мотивации и построения тела.