Ось тут і стане в пригоді метод 333 – трендова порада, яка літає тіктоком і обіцяє революцію в пакуванні речей. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.

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Що таке метод 333 у пакуванні речей і як його застосовувати

Така реальність – якщо ви не хочете носити на собі купу валіз або переплачувати за транспортування багажу під час подорожі, вам доведеться навчитися краще оптимізовувати. Іншими словами, розвивати свою навичку пакування.

Метод 333 пропонує саме це. Підхід надпростий: треба брати з собою 3 верхи, 3 низи та 3 пари взуття. Лише з 9 предметів одягу ви можете створювати безліч образів, комбінуючи все у різні способи. А що ще краще – ви зможете залишити місце у валізі для додаткових речей.

Метод 333 – трендова порада, яка літає тіктоком і обіцяє революцію в пакуванні речей / Фото Lifestylememory@freepik

Хитрість в тому, щоб вибирати одяг розумно. Тут треба віддавати перевагу універсальним речам нейтральних кольорів, які можна адаптувати до різних випадків.

Наприклад, блейзер може перетворитися з повсякденного образу з футболкою на більш шикарний з сорочкою. Те ж саме стосується взуття: пари зручних кросівок, босоніжок і витончених туфель достатньо для будь-якого сценарію.

У тіктоці просто зараз творці контенту, що спеціалізуються на подорожах, змагаються між собою, щоб довести, що можна подорожувати з надлегкою валізою, не жертвуючи при цьому стилем. Адже він щонайменше дозволяє мандрівнику зазнавати менше стресу й менше витрат.