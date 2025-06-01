У Британії чоловік пройшов 112 кілометрів з холодильником на спині: причина змусить вас плакати

Метт Джонс двічі перетнув гірський хребет Клівідіан в Уельсі за менш як 36 годин. Він подолав 112 кілометрів з 36-кілограмовим холодильником на плечах. І зробив він це у рамках Llangollen Round.

Під час свого походу 42-річному Меттові вдалось зібрати 68 тисяч доларів. Ці кошти спрямують на дитячі хоспіси Hope House. Сама історія розпочалась у вересні 2024 року з парі, яке він уклав зі своєю дружиною Вікі після того, як прокинувся у лікарні з новим стегном, пише 24 Канал з посиланням на BBC та The Times.

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Спочатку було парі з дружиною

Хірург казав мені, що я повинен сповільнитися, і що якщо я не послухаюся, то спричиню подальші пошкодження іншим частинам тіла!

– зауважив Джонс на своїй сторінці для збору коштів.

Він додав, що Вікі тоді сиділа у кутку кімнати та сміялась. Вона сказала хірургу: "Ви з таким же успіхом можете розмовляти з цегляною стіною!".

Тоді Вікі розповіла хірургу, що він завершив похід у 2018 році, під час якого зламав щиколотку та розірвав ахіллове сухожилля на перших же кілометрах. Утім, свій шлях він не зупинив, подолавши решту 55 кілометрів. Як наслідок – довелось провести у лікарні 4 дні та зробити 2 операції.

Вона сказала йому: "Знаючи цього тупого ідіота, наступного разу він спробує пройти його з холодильником на спині!"

– згадує Джонс.

Тоді він і заявив, що зробить це двічі з холодильником на спині. Ця словесна перепалка переросла у парі. Джонс зауважив, що ніколи не подумав, що йому вдасться здійснити такий подвиг опісля операції. Втім, Вікі була впевнена у ньому. На жаль, Вікі померла за два дні до Різдва. Вони виховували чотирьох дітей.

Вікі прекрасна як зовні, так і зсередини. Вона також любляча, турботлива, вірна, щедра, віддана, позитивна і хоробра. Вона запалювала кожну кімнату, в якій перебувала, вона засліплювала і зачаровувала всіх, хто її бачив

– додав він в описі до публікації.

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Присвятив похід своїй дружині

Похід з холодильником запланували на 31 травня. Процес Джонс описав як жорстокий. За 36 годин йому потрібно було подолати 112 кілометрів гірського хребта Клівідіан і набрати понад 4572 метри висоти. І зробити все це потрібно з холодильником на спині.

"Без сумніву, це найважче тренування, яке я коли-небудь проходив як фізично, так і морально. Гори стали моєю церквою", – написав Джонс, колишній командос британської армії.

Джонс зазначив, що Вікі була натхненням для нього та їхніх дітей.

Вона була неймовірно надихаючою жінкою, яка володіла даром давати людям впевненість і віру в себе. Вона завжди казала: "Ти – це тільки ти, володій цим, розгойдуй це, будь цим, обіймай це, люби це, будь цим,

– сказав Джонс.

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Після завершення походу Джонс зауважив, що у перший день випробування він відчув себе переможеним. Сталося це тоді, коли він зіткнувся з несприятливими погодними умовами. Втім, свій шлях він продовжив після кількох годин сну.

Джонс додав, що все його тіло кричало, і він досяг "переломного моменту на самому початку після помилки при заправці". Але у найважчі моменти до нього звертався голос Вікі, він чув: "У тебе все вийде, будь собою".

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Історія Метта Джонса зворушує до глибини душі. Його виклик, який він кинув собі, надихає та вкотре доводить, що задля справжнього кохання ми здатні гори перевернути та зробити те, що колись здавалося абсолютно неможливим.