Скажімо, багато людей вірять, що ефективні тренування потребують надривної роботи в спортзалі до сьомого поту. Але це не зовсім так, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Якщо ви будете слідувати цьому міфу, то можете зазнати травми

Персональний тренер Люк Зоккі наголошує, що ця ідея дуже далека від істини. Він бачив, як люди піддавалися на подібні переконання. Наприклад:

Що краще тренуватися щодня, а не відпочивати (очевидно, що це неправда).

Що кранчі – найкраща вправа для зміцнення преса.

Що вправи корисні лише тоді, коли після них болить усе тіло тощо.

Та все це несправжнє. І думка про те, що потрібно закінчувати тренування в мокрій від поту футболці – це теж міф, в який вам варто припинити вірити.

Багато людей вірять, що ефективні тренування потребують надривної роботи до сьомого поту / Фото freepik

Як пояснює Зоккі, перше, що потрібно зрозуміти, це те, що потовиділення залежить не тільки від інтенсивності вправ, але й від індивідуальних особливостей людини. А також від температури та вологості середовища.

Крім того, маємо розуміти, що ми ніколи не будемо пітніти однаково під час кардіотренування (наприклад, під час стрибків і бігу) та від тренування, під час якого ми займаємося силовими вправами й підіймаємо гантелі.

(наприклад, під час стрибків і бігу) та від тренування, під час якого ми займаємося й підіймаємо гантелі. Але це не означає, що останнє заняття гірше або менш ефективне. Насправді все навпаки, тому що якщо ви дійсно хочете спалити жир і бути у формі, вам потрібно наростити м'язи, а для цього вам потрібні силові тренування.

Тому не думайте, що бігаючи щодня до знемоги, ви досягнете результатів швидше, ніж якщо будете контролювати свій час і робити перерви. Рано чи пізно це призведе до травми, а це точно не допоможе вам досягти ваших цілей.