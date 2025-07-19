Зараз Джекману 56 років, і тренування вже стали частиною його рутини, підтримуючи чудову форму зірки. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про одну з улюблених вправ актора.

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Hip Thrust – права, яка допоможе зробити собі таку нижню частину тіла, як у Г'ю Джекмана

У 2024 ми побачили "Дедпул і Росомаха", і Г'ю Джекман у ньому вразив глядачів, серед іншого, фізичною формою. Багато хто навіть казав, що цей чоловік у кращій формі, ніж у 2000 році, коли вперше зіграв роль Росомахи у свій 31 рік.

Правда в тім, що Джекман ніколи не полишав тренування, байдуже до ролей, які виконував у кіно. У своєму інстаграмі він часто показував свої тренування – зі скакалкою, станову тягу тощо.

От і нещодавно актор опублікував відео з однією зі своїх улюблених вправ – для нижньої частини тіла. Мовиться про Hip Thrust, її також можна описати як тазовий підйом або сідничний міст з упором.

Це силова вправа, яка інтенсивно опрацьовує сідниці. Її вважають одним з найефективніших рухів для набору сили та м'язів у задній ланці нижньої частини тіла.

Тренування, яке рекомендує Г'ю Джекман – Hip Thrust: дивіться відео thehughjackman

Як виконувати Hip Thrust? Техніка не надто складна, але важливо її освоїти, перш ніж братися за великі ваги. Зазвичай потрібна штанга, але можна брати й гантелі, й навіть важкий мішок.

Потрібно лягти на підлогу та опертися спиною на лавку так, щоб вона була просто під лопатками. Штангу слід розмістити над тазом.

Потім впираємося ногами в підлогу на відстані ширини стегон і в такому положенні, щоб у русі ноги стали у кут 90 градусів.

Тепер напружте м'язи тулуба і сідниць і відштовхніться п'ятами, щоб підняти стегна.

Коли тіло утворить пряму лінію, зробіть паузу і повільно опустіться, щоб почати знову.

Вправа чудово діє для поліпшення спортивних результатів, працює над силою і потужністю задньої частини нижньої частини тіла, розвиває стрибучість, зміцнює стегна, покращує поставу, рівновагу і стабільність.

Г'ю Джекман також добре знає, що Hip Thrust корисніший з віком. Можливо, це і є його секрет, щоб залишатися таким атлетичним після 50.