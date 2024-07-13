Модифікатор тіла з татуюваннями на 6 мільйонів гривень зізнався щодо проблеми інтимних місць
Джерело:Daily Star
Ремі з Канади витратив понад 6 мільйонів гривень на свої татуювання. Причому деякі ділянки тіла він зафарбовував більш як 30 разів.
Чоловік відверто розповів про свою приголомшливу подорож у світі бодіарту. Де він відчував найбільше болю під час цього процесу?
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Чоловік, що зататуював своє тіло з ніг до голови, розповів про найболючіший етап
На своє перетворення він витратив 200 000 канадських доларів (близько 6 мільйонів гривень), якщо не більше. У деяких місцях людське полотно лягало під голку понад 30 разів.
І Ремі не збирається зупинятися найближчим часом. У нього 86 000 прихильників в інстаграмі, в одному з відео там татуйований інфлюенсер розповів про болючий пірсинг геніталій, на який він наважився кілька років тому.
Його запитала одна з фанаток: "У тебе є пірсинг у промежині?" Ремі відповів:
Так, у мене є кілька пірсингів нижче пояса. Пірсинг там у мене вже дуже давно, і я досі вважаю, що це одна з найболючіших речей, які я коли-небудь робив особисто. Деякі круті хлопці приходили й говорили, що це не так боляче, але це дуже боляче.
Ремі відверто розповів, чому "якийсь час відчував себе монахом": дивіться відео ephemeral__remy
Після того, як він поділився зізнанням із колом своїх шанувальників, пост зібрав безліч лайків і коментарів.
- Один підписник запитав: "Як проходив процес загоєння?"
- На що Ремі відповів: "Це було дуже довго, я відчував себе монахом якийсь час".
Інший підписник зізнався: "У мене три нижче пояса, і вони, чесно кажучи, були не такі вже й погані. А от соски були пеклом".
- Ще один нахабний шанувальник прокоментував: "Лол, але я впевнений, що твоя дружина насолоджується ними?!"
- І Ремі не став гаяти часу з відповіддю: "Так і є, ха-ха".