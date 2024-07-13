Модифікатор тіла з татуюваннями на 6 мільйонів гривень зізнався щодо проблеми інтимних місць

Ремі з Канади витратив понад 6 мільйонів гривень на свої татуювання. Причому деякі ділянки тіла він зафарбовував більш як 30 разів.

Чоловік відверто розповів про свою приголомшливу подорож у світі бодіарту. Де він відчував найбільше болю під час цього процесу?

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Чоловік, що зататуював своє тіло з ніг до голови, розповів про найболючіший етап

На своє перетворення він витратив 200 000 канадських доларів (близько 6 мільйонів гривень), якщо не більше. У деяких місцях людське полотно лягало під голку понад 30 разів.

І Ремі не збирається зупинятися найближчим часом. У нього 86 000 прихильників в інстаграмі, в одному з відео там татуйований інфлюенсер розповів про болючий пірсинг геніталій, на який він наважився кілька років тому.

Його запитала одна з фанаток: "У тебе є пірсинг у промежині?" Ремі відповів:

Так, у мене є кілька пірсингів нижче пояса. Пірсинг там у мене вже дуже давно, і я досі вважаю, що це одна з найболючіших речей, які я коли-небудь робив особисто. Деякі круті хлопці приходили й говорили, що це не так боляче, але це дуже боляче.

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Після того, як він поділився зізнанням із колом своїх шанувальників, пост зібрав безліч лайків і коментарів.

Один підписник запитав: "Як проходив процес загоєння?"

На що Ремі відповів: "Це було дуже довго, я відчував себе монахом якийсь час".

Інший підписник зізнався: "У мене три нижче пояса, і вони, чесно кажучи, були не такі вже й погані. А от соски були пеклом".