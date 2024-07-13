Мужчина откровенно рассказал о своем потрясающем путешествии в мире боди-арта. Где он испытывал больше всего боли во время этого процесса?

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Мужчина, что зататуировал свое тело с ног до головы, рассказал о самом болезненном этапе

На свое преобразование он потратил 200 000 канадских долларов (около 6 миллионов гривен), если не больше. В некоторых местах человеческое полотно ложилось под иглу более 30 раз.

И Реми не собирается останавливаться в ближайшее время. У него 86 000 поклонников в инстаграме, в одном из видео там татуированный инфлюенсер рассказал о болезненном пирсинге гениталий, на который он решился несколько лет назад.

Его спросила одна из фанаток: "У тебя есть пирсинг в промежности?" Реми ответил:

Да, у меня есть несколько пирсингов ниже пояса. Пирсинг там у меня уже очень давно, и я до сих пор считаю, что это одна из самых болезненных вещей, которые я когда-либо делал лично. Некоторые крутые парни приходили и говорили, что это не так больно, но это очень больно.

Реми откровенно рассказал, почему "какое-то время чувствовал себя монахом": смотрите видео ephemeral__remy

После того как он поделился признанием с кругом своих поклонников, пост собрал множество лайков и комментариев.

Один подписчик спросил: "Как проходил процесс заживления?"

На что Реми ответил: "Это было очень долго, я чувствовал себя монахом какое-то время".

Другой подписчик признался: "У меня три ниже пояса, и они, честно говоря, были не такие уж и плохие. А вот соски были адом".