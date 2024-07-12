Тобто коли пережили суворі нездорові дієти й надмірні тренування під час підготовки до ролей. Доводилося йти на значні жертви, щоб відповідати вимогам ролі. Але потім – доводилося про це шкодувати.
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Джордж Клуні, Крістіан Бейл, Том Гарді та інші
- Джордж Клуні набрав 13 кілограмів за місяць для фільму "Сиріана" 2005 року. "Люди завжди думають: о, це буде весело. Але це немов щодня брати участь у змаганнях з поїдання пирогів. Я був нещасний, тому що я був в Італії, і мені не хотілося їсти. А хто не хоче їсти в Італії?" – згадував він. А для фільму "Опівнічне небо" 2020 року Клуні схуд на 30 кілограмів, щоб зіграти хворого на рак астронома. Джордж тоді опинився в лікарні з панкреатитом за 4 дні до початку зйомок.
- Крістіан Бейл втратив майже 30 кілограмів за 4 місяці підготовки до зйомок фільму "Машиніст" 2004. Його щоденний раціон складався з яблука, банки тунця та кави. У 2019 році він заявив, що більше не зацікавлений у таких радикальних фізичних перетвореннях для фільмів: "Якщо я продовжуватиму робити те, що робив у минулому, то помру". Бейл також набрав 20 кілограмів за короткий проміжок часу, щоб зіграти колишнього віцепрезидента Діка Чейні у фільмі "Віце" 2018. Щоб набрати вагу, він "їв багато пирогів".
Ці актори (і не тільки) пішли на чималі жертви заради ролі / Колаж 24 Каналу зі світлин АР
- Том Гарді розповів, що тренування для "Темного лицаря: Відродження легенди" 2012 застрягли в його тілі: "За будь-які різкі фізичні зміни доводиться розплачуватися. Я не пошкодив своє тіло, але я, безумовно, трохи болючіший, ніж був раніше. У мене є суглоби, які клацають, які, можливо, не повинні клацати. І носити дітей трохи важче, ніж раніше".
- Джессі Меткалф розповів, що під час зйомок у фільмі "Джон Такер повинен померти" 2006 року він "не їв, а тренувався тричі на день". Він пояснив, що був у спортзалі весь час, коли не був на знімальному майданчику, і що підготовка до ролі вимагала "тренуватися і їсти лосося щовечора".
- Джейкоб Елорді з'їдав півкіло бекону щодня, щоб зіграти Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла" 2023. Режисерка Софія Коппола пояснила: це Прісцилла Преслі розповіла їм, що Елвіс любив дуже просмажений бекон.
- 50 Cent втратив понад 22 кілограми за 10 тижнів, щоб зіграти хворого на рак у фільмі All Things Fall Apart 2011. Він зробив це, дотримуючись рідкої дієти й бігаючи на доріжці по 3 години на день.