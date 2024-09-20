Бармен перевірив на собі, чи може холодний душ отверезити людину

Один популярний бармен з ніком rombarbarr в інстаграмі нещодавно провів експеримент, відео з яким вже встигло стати вірусним та здивувати його аудиторію. А стосувався він алкоголю та холодного душу.

Чоловік вирішив показати підписникам, чи після вживання горілки можна "збити" проміле за допомогою холодного душу. І, як зауважив Gentleman 24, результати виявилися цілком очікуваними.

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Чи допоможе холодний душ протверезіти: бармен провів експеримент

У відео в інстаграмі бармен запитує чи то себе, чи то свою авдиторію: "Чи може холодний душ допомогти людині отверезіти?" І далі активно шукає відповідь на це питання.

У нас є чудова горілка, якої я зараз вип'ю 200 грамів. Після чого заміряю показник алкотестером, прийму холодний душ і заміряю ще раз,

– так пояснив rombarbarr суть свого експерименту.

Чоловік випив склянку горілки й через пів години виміряв кількість алкоголю в крові. Показник виявився 1,06. "Не сказав би, що я п'яний, але відчувається", – зауважив він при цьому.

Далі бармен прийняв холодний душ, який часто вважають способом швидко протверезіти. Після цього він знову використав драгер, щоб перевірити, чи змінився рівень алкоголю в його крові.

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На здивування багатьох, холодний душ не допоміг – показник проміле залишився незмінним.

Міф офіційно розвіяно. Показник не впав ні на соту: як і був, 1,06,

– заявив rombarbarr.

У кінці відео бармен наголосив, що, попри поширені міфи, холодний душ не здатен прискорити процес отверезіння. Щонайбільше, після душу людина почуватиметься свіжішою.