Мужчина решил показать подписчикам, или после употребления водки можно "сбить" промилле с помощью холодного душа. И, как заметил Gentleman 24, результаты оказались вполне ожидаемыми.

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Поможет ли холодный душ протрезветь: бармен провел эксперимент

В видео в инстаграме бармен спрашивает то ли себя, то ли свою аудиторию: "Может ли холодный душ помочь человеку отрезветь?" И дальше активно ищет ответ на этот вопрос.

У нас есть замечательная водка, которой я сейчас выпью 200 граммов. После чего замеряю показатель алкотестером, приму холодный душ и замерю еще раз,

– так объяснил rombarbarr суть своего эксперимента.

Мужчина выпил стакан водки и через полчаса измерил количество алкоголя в крови. Показатель оказался 1,06. "Не сказал бы, что я пьян, но чувствуется", – заметил он при этом.

Далее бармен принял холодный душ, который часто считают способом быстро протрезветь. После этого он снова использовал драгер, чтобы проверить, изменился ли уровень алкоголя в его крови.

Бармен опроверг миф о холодном душе и алкоголе: смотрите видео rombarbarr

К удивлению многих, холодный душ не помог – показатель промилле остался неизменным.

Миф официально развеян. Показатель не упал ни на сотую: как и был, 1,06,

– заявил rombarbarr.

В конце видео бармен отметил, что, несмотря на распространенные мифы, холодный душ не способен ускорить процесс отрезвления. Самое большее, после душа человек будет чувствовать себя немного свежее.