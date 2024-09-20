Тобто все ще існують місця, ситуації або типи подій, де кросівки можуть бути не найкращим вибором. Хоча є певний набір правил, пише GQ, за дотримування яких негатив можна нівелювати.

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Кросівки дозволені в офісах, але чи можна взувати їх на співбесіду

Передовсім треба переконатися, що пара кросівок, яку ви збираєтеся взути, має правильний стиль для цього конкретного випадку. Коли ми говоримо про співбесіду, то зрозуміло, що ви хочете справити гарне враження, показати серйозність.

Отже, ваше вбрання має допомагати вам відчувати себе впевнено і спокійно. А це означає, що вам потрібно взути те, що показує, що ви розумієте стиль місця, де ви хочете працювати.

Чи можуть це бути кросівки? Так, хоча, можливо, не для кожного типу співбесіди – тому важливо ознайомитися з дрескодом роботодавця. І навіть якщо кросівки там дозволені, вам слід подбати про певні деталі, щоб справити найкраще враження.

Є певний набір правил, за дотримання яких негатив із кросівками можна нівелювати / Фото freepik

Як носити кросівки на співбесіді

Кросівки повинні бути ідеально чистими. Весь ваш одяг повинен бути ідеально чистим і в хорошому стані. Оскільки кросівки вважають більш повсякденним типом взуття, надзвичайно важливо, щоб вони мали блискучий і чистий вигляд. Особливо якщо це білі кросівки, на яких плями та бруд набагато помітніші. Чисте і доглянуте взуття говорить про вас добре і показує, що ви людина, яка присвячує увагу деталям.

Весь ваш одяг повинен бути ідеально чистим і в хорошому стані. Оскільки кросівки вважають більш повсякденним типом взуття, надзвичайно важливо, щоб вони мали блискучий і чистий вигляд. Особливо якщо це білі кросівки, на яких плями та бруд набагато помітніші. Чисте і доглянуте взуття говорить про вас добре і показує, що ви людина, яка присвячує увагу деталям. Вибирайте класичні нейтральні кольори. Якщо ваша співбесіда не стосується творчої сфери або не вимагає чогось більш яскравого, краще триматися нейтральних кольорів – це білий, чорний, темно-синій або сірий. Вони свідчать про професійний підхід, елегантність, спокій, надійність і впевненість у собі. Нейтральні кольори також легше комбінувати й вони можуть добре пасувати до будь-якого вбрання. Яскраві ж кольори або взуття зі значною кількістю деталей можуть привернути увагу до них – а не до вас.

Якщо ваша співбесіда не стосується творчої сфери або не вимагає чогось більш яскравого, краще триматися нейтральних кольорів – це білий, чорний, темно-синій або сірий. Вони свідчать про професійний підхід, елегантність, спокій, надійність і впевненість у собі. Нейтральні кольори також легше комбінувати й вони можуть добре пасувати до будь-якого вбрання. Яскраві ж кольори або взуття зі значною кількістю деталей можуть привернути увагу до них – а не до вас. Не робіть своє вбрання занадто повсякденним. Вам потрібно поєднувати більш формальні елементи з більш повсякденними. Наприклад, ваші кросівки повинні грати з брюками, піджаками або сорочками, поєднуючись так, щоб показувати збалансований стиль. Вам не обов'язково одягати костюм, але важливо, щоб він не був повсякденним, оскільки співбесіди мають певний ступінь формальності, і важливо показати, що ви доклали зусиль, щоб набути доброго вигляду.

Отже, зауважте: гарний і правильний одяг – це знак поваги до інших і до вашого робочого місця. Завдяки гарному зовнішньому вигляду ви зможете краще подати й, зрештою, продати себе.