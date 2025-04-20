Ця поширена звичка на заправці може стати причиною дорогого ремонту

Здавалося б, ми їдемо на заправку, щоб наповнити бак автомобіля паливом. Але мало хто замислюється над тим, що робить поширену помилку, яка може стати причиною поломок.

Експерти зазначають, що слід відмовитись від звички заправлятись до повного бака. За словами досвідчених механіків, це може дорого вам обійтись, пише 24 Канал з посиланням на "Автопілот". І мовиться аж ніяк не про кошти, потрачені на заправці.

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Чому не можна заправлятись до повного бака

Передовсім слід пам'ятати, що повний бак = надлишковий тиск. Від тепла паливо розширюється, що навантажує клапани, шланги, а також датчики. Це може стати причиною появи мікротріщин, витоків, через що може виникнути займання, а отже – дороговартісний ремонт у результаті.

Ще зауважимо, що паливо, якщо його надто багато, заливає вугільний фільтр. Його роль – уловлювати паливні пари. Звернімо увагу, що ви не відразу зрозумієте, що він вийшов з ладу. На це можуть натякати помилки двигуна, а також поява запаху бензину у салоні вашого авто.

Крім того, звичка заправлятись до повного негативно впливає на бензонасос. Через те, що у ньому зберігається надмір рідини, то він змушений працювати у напруженому режимі. Як результат – ресурс бензонасоса скорочується.

Ніколи не заправляйтесь до повного бака / Фото freepik

Що зробити, щоб уникнути проблем

Фахівці передовсім рекомендують не заправлятись до повного. Оптимально – на 80 – 90 % бака. Щойно пістолет вимикається автоматично, заправку автомобіля зупиняємо. Водночас позбуваємось звички "долити до круглої цифри".

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Якщо бак вашого авто на 50 літрів, то в ідеалі заливати у нього 40 – 45 літрів. Такий усвідомлений крок вбереже ваш автомобіль, ви зможете уникнути появи прихованих несправностей. Як результат – ніяких ремонтів, пов'язаних з тим, що ви заливаєте надто багато палива у своє авто.