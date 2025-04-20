Эта распространенная привычка на заправке может стать причиной дорогостоящего ремонта

Казалось бы, мы едем на заправку, чтобы наполнить бак автомобиля топливом. Но мало кто задумывается над тем, что совершает распространенную ошибку, которая может стать причиной поломок.

Эксперты отмечают, что следует отказаться от привычки заправляться до полного бака. По словам опытных механиков, это может дорого вам обойтись, пишет 24 Канал со ссылкой на "Автопилот". И говорится отнюдь не о средствах, потраченные на заправке.

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Почему нельзя заправляться до полного бака

Прежде всего следует помнить, что полный бак = избыточное давление. От тепла топливо расширяется, что нагружает клапаны, шланги, а также датчики. Это может стать причиной появления микротрещин, утечек, из-за чего может возникнуть воспламенение, а следовательно – дорогостоящий ремонт в результате.

Еще заметим, что топливо, если его слишком много, заливает угольный фильтр. Его роль – улавливать топливные пары. Обратим внимание, что вы не сразу поймете, что он вышел из строя. На это могут намекать ошибки двигателя, а также появление запаха бензина в салоне вашего авто.

Кроме того, привычка заправляться до полного негативно влияет на бензонасос. Из-за того, что в нем сохраняется избыток жидкости, то он вынужден работать в напряженном режиме. Как результат – ресурс бензонасоса сокращается.

Никогда не заправляйтесь до полного бака / Фото freepik

Что сделать, чтобы избежать проблем

Специалисты прежде всего рекомендуют не заправляться до полного. Оптимально – на 80 – 90 % бака. Как только пистолет выключается автоматически, заправку автомобиля останавливаем. В то же время избавляемся от привычки "долить до круглой цифры".

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Если бак вашего авто на 50 литров, то в идеале заливать в него 40 – 45 литров. Такой осознанный шаг убережет ваш автомобиль, вы сможете избежать появления скрытых неисправностей. Как результат – никаких ремонтов, связанных с тем, что вы заливаете слишком много топлива в свое авто.