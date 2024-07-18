inkcroalpha вже певний час документує свою трансформацію для них. Нещодавно він показав свій шлях від звичайного хлопця до витвору мистецтва.

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Татуювання на все життя, та все ж цей хлопець перетворив своє тіло на полотно

Чотири роки тому він носив світлу зачіску з акуратною борідкою. До сьогодні він розмалював чи кожен сантиметр свого тіла, навіть зробив собі червоні очі, хоча ця процедура пов'язана з багатьма ризиками. Нещодавно він поділився фотографією з підписом:

Я думаю, що це порівняння не потребує слів... 2020 проти 2024. Ваша зовнішність – це відбиток ваших думок і почуттів, але, перш за все, ваших бачень! Ніколи не припиняйте слідувати за ними, як гепард...

Зміни за 4 роки цього чоловіка вражають / Фото inkcroalpha

Чоловік повністю замалював своє тіло тату: дивіться відео inkcroalpha

Назвавши свій новий образ "відродженням", хлопець, безумовно, привернув до себе увагу, а його пост зібрав безліч лайків та коментарів.

Одна шанувальниця написала: "Він все ще залишається прекрасним чоловіком, попри його трансформацію. Я приймаю його таким, яким він є".

Інший написав: "Дуже хотілося б дізнатися вашу історію". А третій похвалив: "Ти виглядаєш набагато краще!"

Але не всі були в захваті.

Один користувач зазначив: "Мені його так шкода".

А інший запитав: "Що змусило тебе зробити себе таким?"

Утім, чоловік тримає своє особисте життя в таємниці, а в мережі викладає тільки пригоди з чорнилом.