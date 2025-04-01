Але ж є багато людей, які не можуть собі їх дозволити або вважають за краще здобувати макроелементи з натуральних та необроблених продуктів. І вони можуть це зробити – 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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За допомогою цих порад ви легко досягнете своєї потреби в білку

Зробіть білок центральним компонентом ваших прийомів їжі. Якщо ви прагнете набрати м'язову масу, білок є найважливішим макроелементом – тобто ви повинні їсти його в першу чергу. Ви можете розраховувати на м'ясо, рибу, яйця, бобові й соєві продукти.

Якщо ви прагнете набрати м'язову масу, білок є найважливішим макроелементом – тобто ви повинні їсти його в першу чергу. Ви можете розраховувати на м'ясо, рибу, яйця, бобові й соєві продукти. Не забувайте про перекуси. Якщо ви не приділяєте уваги білку на перекусах – це велика помилка. Натомість ви можете готувати собі, наприклад, вівсянку, бананово-яєчні млинці або нутові чіпси, або простіші варіанти, як горіхи, варені яйця, мюслі або йогурт.

Білок можна отримувати без коктейлів і добавок, ось прості поради для цього / Фото freepik