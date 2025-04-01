Але ж є багато людей, які не можуть собі їх дозволити або вважають за краще здобувати макроелементи з натуральних та необроблених продуктів. І вони можуть це зробити – 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.
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За допомогою цих порад ви легко досягнете своєї потреби в білку
- Зробіть білок центральним компонентом ваших прийомів їжі. Якщо ви прагнете набрати м'язову масу, білок є найважливішим макроелементом – тобто ви повинні їсти його в першу чергу. Ви можете розраховувати на м'ясо, рибу, яйця, бобові й соєві продукти.
- Не забувайте про перекуси. Якщо ви не приділяєте уваги білку на перекусах – це велика помилка. Натомість ви можете готувати собі, наприклад, вівсянку, бананово-яєчні млинці або нутові чіпси, або простіші варіанти, як горіхи, варені яйця, мюслі або йогурт.
Білок можна отримувати без коктейлів і добавок, ось прості поради для цього / Фото freepik
- Молочні продукти. Коли ми думаємо про білок, ми найчастіше згадуємо про курку або лосося. Але молочні продукти також можуть сприяти нашому прогресу, окрім того, що вони смачні. Серед рекомендованих варіантів – домашній сир, він універсальний, з високим вмістом білка і низьким вмістом жиру. Чедер також є дуже хорошим варіантом, його можна поєднувати з тостами, помідорами або фруктами. Грецький йогурт, який містить більше білка, ніж традиційний йогурт – кладіть туди ж.
- Не забувайте про бобові. Вони є чудовим джерелом білка та клітковини, а також містять антиоксиданти. Їх можна готувати у тисячі різних способів, і вони стануть найкращим союзником, якщо ви шукаєте недорогі рецепти або якщо не їсте м'ясо чи рибу.
- Слідкуйте за вуглеводами. Вони повинні бути у вашому раціоні, але ви можете зробити певні зміни – збільшити споживання білка. Одна з простих ідей – замінити рис на кіноа, що містить 10 грамів білка на 100 грамів, а рис має 6,6 грама. Ця різниця тільки здається незначною – для денної норми білка вона важлива.