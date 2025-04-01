А ведь есть много людей, которые не могут себе их позволить или предпочитают получать макроэлементы из натуральных и необработанных продуктов. И они могут это сделать – 24 Канал благодаря GQ расскажет об этом подробнее.

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С помощью этих советов вы легко достигнете своей потребности в белке

Сделайте белок центральным компонентом ваших приемов пищи. Если вы стремитесь набрать мышечную массу, белок является важнейшим макроэлементом – то есть вы должны есть его в первую очередь. Вы можете рассчитывать на мясо, рыбу, яйца, бобовые и соевые продукты.

Если вы стремитесь набрать мышечную массу, белок является важнейшим макроэлементом – то есть вы должны есть его в первую очередь. Вы можете рассчитывать на мясо, рыбу, яйца, бобовые и соевые продукты. Не забывайте о перекусах. Если вы не уделяете внимания белку на перекусах – это большая ошибка. Вместо этого вы можете готовить себе, например, овсянку, бананово-яичные блины или нутовые чипсы, или более простые варианты, как орехи, вареные яйца, мюсли или йогурт.

Белок можно получать без коктейлей и добавок, вот простые советы для этого / Фото freepik