За підстрибуваннями м'яча ховається активність, корисна для нашого психічного і фізичного благополуччя, пише 24 Канал із посиланням на GQ. І цей вид спорту може стати цінним союзником у боротьбі проти стресу.

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Які переваги настільного тенісу для здоров'я

Покращення когнітивних функцій. Настільний теніс залучає наш мозок до складного танцю стратегії, швидкості та координації. Кожен удар вимагає передбачення рухів суперника, швидкого розрахунку траєкторії та ретельного виконання. Цей процес активує найважливіші ділянки мозку, такі як префронтальна кора (стратегічне планування) та мозочок (моторна координація). Венді Сузукі, професорка неврології Нью-Йоркського університету, каже, що настільний теніс покращує когнітивні функції, зокрема довготривалу пам'ять, прийняття рішень та дрібну моторику.

Настільний теніс залучає наш мозок до складного танцю стратегії, швидкості та координації. Кожен удар вимагає передбачення рухів суперника, швидкого розрахунку траєкторії та ретельного виконання. Цей процес активує найважливіші ділянки мозку, такі як префронтальна кора (стратегічне планування) та мозочок (моторна координація). Венді Сузукі, професорка неврології Нью-Йоркського університету, каже, що настільний теніс покращує когнітивні функції, зокрема довготривалу пам'ять, прийняття рішень та дрібну моторику. Зменшення стресу. Настільний теніс також діє як потужний засіб для зниження стресу, збільшуючи вироблення ендорфінів. Ба більше, його соціальний аспект заохочує позитивну взаємодію і бореться з ізоляцією. Під час сесій сміх лунає так само часто, як і відскоки м'яча, і в цьому полягає магія цього виду спорту: об'єднання поколінь, стирання відмінностей і виховання колективного духу в ігровій обстановці.

Пінг-понг підвищує моральний дух, стимулює роботу мозку і зміцнює соціальні зв'язки / Фото master1305@freepik

Профілактика дегенеративних захворювань. Згідно з дослідженнями, проведеними в Японії, пінг-понг стимулює мозковий кровообіг, покращуючи гостроту розуму і сповільнюючи прогресування деменції. У партнерських клубах пацієнти повідомляють про відновлення мотивації, комунікабельності та самооцінки.

Згідно з дослідженнями, проведеними в Японії, пінг-понг стимулює мозковий кровообіг, покращуючи гостроту розуму і сповільнюючи прогресування деменції. У партнерських клубах пацієнти повідомляють про відновлення мотивації, комунікабельності та самооцінки. Проста активність зі складними результатами. Настільний теніс є доступним і недорогим, він вирізняється і здатністю одночасно працювати тілом і розумом. Швидкі рухи та непередбачувані обміни стимулюють роботу серця, покращують спритність і задіюють безліч груп м'язів. Додайте до цього покращення когнітивних здібностей, і ви отримаєте повноцінну активність, яка підходить для будь-якого віку.

Тож настільний теніс – це набагато більше, ніж просто розвага. Це потужний інструмент для зміцнення нашого психічного здоров'я, стимулювання когнітивних функцій і сприяння соціальному благополуччю.

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