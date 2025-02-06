Ось чому це слід робити частіше: 6 позитивних ефектів від тримання за руки з коханою людиною

У стосунках важливі не тільки слова, а й тактильний контакт. А хіба існує потужніший жест близькості, ніж тримання за руки? І, що важливо, це не лише романтичний елемент.

Це ще й важіль для важливих фізіологічних процесів. Адже звичка триматися за руки має цілу низку позитивних ефектів, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Як звичайне тримання за руки може покращити ваше життя

Заспокоєння. Якщо ви зі своєю половинкою, і вас щось злякало – ви можете несвідомо схопитися за руки або торкнутися в інший спосіб. Це умовний рефлекс, і він допомагає нормалізувати серцебиття після раптового переляку, оскільки тримання за руки знижує рівень гормонів і заспокоює. Тримання за руки також допомагає усунути тривогу, даючи змогу відчути себе в безпеці та розслабитися.

Якщо ви зі своєю половинкою, і вас щось злякало – ви можете несвідомо схопитися за руки або торкнутися в інший спосіб. Це умовний рефлекс, і він допомагає нормалізувати серцебиття після раптового переляку, оскільки тримання за руки знижує рівень гормонів і заспокоює. Тримання за руки також допомагає усунути тривогу, даючи змогу відчути себе в безпеці та розслабитися. Біль. Ми часто несвідомо тримаємо когось за руку, коли відчуваємо сильний біль. Насправді триматися за руки – це інстинктивна поведінка, до якої ми прагнемо, бо вона зменшує стрес і полегшує біль. Тримання за руки, звичайно, не зменшує інтенсивність болю, але полегшує його сприйняття.

Ми часто несвідомо тримаємо когось за руку, коли відчуваємо сильний біль. Насправді триматися за руки – це інстинктивна поведінка, до якої ми прагнемо, бо вона зменшує стрес і полегшує біль. Тримання за руки, звичайно, не зменшує інтенсивність болю, але полегшує його сприйняття. Упевненість. Тримання за руки з коханою людиною – це символічний спосіб проявити повагу і турботу. Ми часто тримаємо людину за руку, коли вона натрапляє на складне завдання, щоб показати, що ми поруч, і це інстинктивний акт. Тримання за руки – дуже важливий спосіб допомогти людям почуватися впевненіше.

Що відбувається з вами, коли ви тримаєте за руку кохану людину? / Фото freepik

Старіння. Гормон кортизол відповідає за те, що ми відчуваємо стрес і напругу, а ще він допомагає виробленню андрогенів, які стимулюють роботу сальних залоз. Тобто можуть виникати проблеми зі шкірою, які прискорюють старіння. Ось чому стрес так шкідливий. Та тримаючись за руки з коханою людиною, ви знижуєте рівень кортизолу, що може покращити стан вашої шкіри та сповільнювати старіння.

Гормон кортизол відповідає за те, що ми відчуваємо стрес і напругу, а ще він допомагає виробленню андрогенів, які стимулюють роботу сальних залоз. Тобто можуть виникати проблеми зі шкірою, які прискорюють старіння. Ось чому стрес так шкідливий. Та тримаючись за руки з коханою людиною, ви знижуєте рівень кортизолу, що може покращити стан вашої шкіри та сповільнювати старіння. Довіра. На додаток до зниження рівня кортизолу, тримання за руки також підвищує рівень окситоцину, гормону щастя. Коли ваш мозок виділяє більше окситоцину, у вас посилюється довіра до іншої людини та змушує вас закохуватися ще більше. Тож якщо ви щойно розпочали стосунки (або щойно посварилися) і вам потрібно посилити (відновити) довіру, частіше тримайтеся за руки.

На додаток до зниження рівня кортизолу, тримання за руки також підвищує рівень окситоцину, гормону щастя. Коли ваш мозок виділяє більше окситоцину, у вас посилюється довіра до іншої людини та змушує вас закохуватися ще більше. Тож якщо ви щойно розпочали стосунки (або щойно посварилися) і вам потрібно посилити (відновити) довіру, частіше тримайтеся за руки. Безсоння. Коли ви тримаєте за руку людину, яку любите і якій довіряєте, ваші нерви заспокоюються. Ось чому це може допомогти проти безсоння.

Отже, цей простий дотик руками може значно покращити ваш настрій, зменшити стрес і навіть зміцнити стосунки. Це маленький жест, що має велику силу.