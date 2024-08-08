Бразильський "Кен" відмовився від кастомізації свого обличчя за допомоги пластичної хірургії та розпочав карєру геть в іншій царині. Шанувальники шоковані, але – почасти приємно.

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Бразильський "Кен" відмовився від образу і стрімко змінив життя

У свої 20 років Феліпе Максімо вирішив відкинути своє старе життя, пов'язане з пластикою, позаду, і почав усе з чистого аркуша. Інстаграмний інфлюенсер здобув популярність у мережі завдяки своїй трансформації у "Живу ляльку Кена".

Та через сімейні проблеми Феліпе вирішив покинути своє містечко і відмовитися від свого старого образу. Нещодавно він переїхав до Сан-Паулу, щоб стати на інший шлях. І тепер будує своє життя як заправник та каже, що відчуває себе так, ніби заново народився, хоча і не шкодує про своє минуле.

Бразильський "Кен" відмовився від своєї ролі та розпочав карєру геть в іншій царині / Колаж 24 Каналу фото felipeadambr

Бажання стати Кеном народилася з пошуку хлопцем своєї ідентичності, і спочатку це було просто хобі. Але все стрімко розвивалося, та у 2020 році у 16 років він вже будував плани пройти 42 хірургічні процедури, щоб бути схожим на персонажа.

Потім у вересні 2021 року він поділився в соціальних мережах, що відмовився від своєї мрії про модифікацію тіла, хоча все ще грав Кена за допомогою гриму. А у 2023 році Феліпе повністю відмовився від цієї ролі.

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Під нещодавнім постом в інстаграмі, де хлопець демонстрував свою нову робочу форму, люди були й шоковані його перевтіленням. Але коментували й так: