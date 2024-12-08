24 Канал із посиланням на GQ публікує підбірку надзвичайно смачних ароматів з відтінком індивідуальності та сили. Вони чудово підходять, щоб яскраво попрощатися з 2024 роком.

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Добірка чудових парфумів для святкового прощання з 2024

Apple Brandy від Kilian On the Rocks – п'янко прохолодний чоловічий аромат для свят. Ядро аромату – яблучне бренді, що стимулює всі наші органи чуття, але з відтінком свіжості, сучасності та хвилювання. Кожне розпилення на шкіру додає фруктової, хрусткої суміші рому, моху та ванілі. Кульмінаційні моменти відзначені кедровим деревом та амброксаном, які нададуть вам заряд вишуканості, куди б ви не пішли.

– п'янко прохолодний чоловічий аромат для свят. Ядро аромату – яблучне бренді, що стимулює всі наші органи чуття, але з відтінком свіжості, сучасності та хвилювання. Кожне розпилення на шкіру додає фруктової, хрусткої суміші рому, моху та ванілі. Кульмінаційні моменти відзначені кедровим деревом та амброксаном, які нададуть вам заряд вишуканості, куди б ви не пішли. Van Cleef Arpels Moonlight Patchouli. Витвір лише для поціновувачів. Це розкішний бренд, не схожий на інші. Містить поєднання елементів, які характеризують чоловіка з дуже хорошим смаком, якого не задовольняють буденні запахи на ринку. Унікальна пропозиція, яка буде притягувати погляди й коментарі. У складі – листя пачулі, какао, болгарська троянда, квітка ірису, замша, шкіра і фрукти.

Підбірка надзвичайно смачних ароматів для чоловіків, щоб вражати на святкових заходах / Фото виробників