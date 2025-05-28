Для любителів бігу на довгі дистанції: ось як вибрати правильне взуття
- Правильне взуття для марафону повинно бути легким, з хорошою амортизацією та містити достатньо простору для пальців.
- Варто вибирати кросівки на пів розміру більші за стандартний, і не бігти марафон у новому взутті. Далі про все це докладніше.
Бігти марафон без правильного взуття – це майже гарантована травма, загроза захворіти або просто не фінішувати. Тому взуття для марафонського бігу слід обирати ретельно і з розумом.
Не всі кросівки однакові й не всі мають однакове призначення – якісь для бігу, інші для тенісу, баскетболу чи для повсякденного носіння. А які для марафону, розповість 24 Канал завдяки GQ.
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Як вибрати кросівки для марафону
Отже, якщо ви прагнете пробігти марафон чи іншу довгу дистанцію, і успішно завершити цю звитягу, вам потрібно подбати про правильне взуття (зрештою, це актуально, навіть якщо ви бігаєте вдома). І ось як його слід вибирати.
- Не покладайтеся на стиль. Яскраві кольори, дивовижний дизайн і так далі – все це не має значення, коли мова про кросівки для бігу. Тут важливо, як ви в них себе почуваєте, для чого вони зроблені, наскільки міцні та чи справді вони підходять для забігів.
- Подумайте про комфорт. Якщо ви збираєтеся пробігти 42 кілометри, робити це у некомфортному взутті – остання справа. Воно не може бути занадто тісне, мати шви, які завдають болю, або змушувати ваші ноги пітніти більше, ніж слід.
- Зважте на амортизацію та вагу. В ідеалі, ваше взуття має бути легким, бо важка пара може вплинути на комфорт, час і швидкість. Також зверніть увагу на амортизацію підошви – вона повинна бути добре розподілена, і чим товстіша й м'якша підошва, тим краще.
- Переконайтеся, що у носку достатньо місця. Носок взуття важливіший, ніж ви думаєте. Коли ви бігаєте на довгі дистанції, вам потрібна пара взуття, в якому ви матимете можливість поворушити пальцями ніг. Інакше готуйтеся до мозолів.
- Оберіть правильний розмір. Рекомендують брати кросівки на пів розміру більші за ваш стандартний. Якщо взуття вам не підходить, буде більше тертя і більше шансів зазнати травми під час бігу. Взуття має точно підходити по п'яті та середній частині, але при цьому залишати достатньо місця в носку.
- Насамкінець – не можна бігти марафон у новому взутті. Бо ви не знаєте, які нова річ має ділянки, що можуть завдати вам болю, чи можуть вони спричиняти натирання та чи буде в них насправді комфортно, коли ви вже пробігли пів дистанції.