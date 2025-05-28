Для любителів бігу на довгі дистанції: ось як вибрати правильне взуття

Бігти марафон без правильного взуття – це майже гарантована травма, загроза захворіти або просто не фінішувати. Тому взуття для марафонського бігу слід обирати ретельно і з розумом.

Не всі кросівки однакові й не всі мають однакове призначення – якісь для бігу, інші для тенісу, баскетболу чи для повсякденного носіння. А які для марафону, розповість 24 Канал завдяки GQ.

Дивіться також Якщо хочете мати рельєфне тіло – ось 5 простих порад для роботи поза спортзалом

Як вибрати кросівки для марафону

Отже, якщо ви прагнете пробігти марафон чи іншу довгу дистанцію, і успішно завершити цю звитягу, вам потрібно подбати про правильне взуття (зрештою, це актуально, навіть якщо ви бігаєте вдома). І ось як його слід вибирати.

Не покладайтеся на стиль. Яскраві кольори, дивовижний дизайн і так далі – все це не має значення, коли мова про кросівки для бігу. Тут важливо, як ви в них себе почуваєте, для чого вони зроблені, наскільки міцні та чи справді вони підходять для забігів.

Яскраві кольори, дивовижний дизайн і так далі – все це не має значення, коли мова про кросівки для бігу. Тут важливо, як ви в них себе почуваєте, для чого вони зроблені, наскільки міцні та чи справді вони підходять для забігів. Подумайте про комфорт. Якщо ви збираєтеся пробігти 42 кілометри, робити це у некомфортному взутті – остання справа. Воно не може бути занадто тісне, мати шви, які завдають болю, або змушувати ваші ноги пітніти більше, ніж слід.

На що звернути увагу, щоб обрати правильне взуття для марафонських забігів / Фото nensuria@freepik