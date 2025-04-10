Хай там як, у вас точно виникатимуть деякі питання – зокрема, з чого, власне, почати. Ось короткий довідник про основи для старту на 24 Каналі, опублікований із посиланням на GQ.

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Це найнеобхідніше для бігу в домашніх умовах, коли ви тільки вирішили почати

Передовсім, не потрібно соромитися того, що ви ненавидите спортзал. Є багато причин уникати його – від фінансових до екологічних. Це абсолютно природно, якщо ви віддаєте перевагу тренуванням в комфорті власного дому.

Тим більше існують численні види домашніх тренажерів, які дозволять вам бути у формі, не потребуючи значних витрат грошей. І найпоширенішим із них, очевидно, є бігова доріжка.

Це чудовий спосіб займатися спортом, не виходячи з дому. Але електричні бігові доріжки часто галасливі, громіздкі та збільшують рахунок за електроенергію. Не кажучи вже про те, що не коштують копійки.

Як правильно почати бігати – ось базові поради / Фото freepik

У цьому випадку можна подумати про бігові доріжки, які працюють тільки на ваших власних ногах. Вони так само чудово працюють та допомагають вам покращити серцево-судинну форму та тренувати силу.

І, звичайно, вам знадобляться кросівки – про бігове взуття слід уважно дбати, без різниці, де ви плануєте бігати. Тут важко помилитися з Asics, які виготовляють чудове взуття для швидкісних тренувань, бігу та повсякденних вправ.

Але ви так само можете підібрати вдалі для себе кросівки завдяки Nike, Brooks чи New Balance. Ці виробники пропонують чудові варіанти. Тільки не забувайте про правильні устілки, які мають допомагати вам бігати без перевтоми для ніг.