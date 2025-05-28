Для любителей бега на длинные дистанции: вот как выбрать правильную обувь
- Правильная обувь для марафона должна быть легкой, с хорошей амортизацией и содержать достаточно пространства для пальцев.
- Стоит выбирать кроссовки на полразмера больше стандартного, и не бежать марафон в новой обуви. Далее обо всем этом подробнее.
Бежать марафон без правильной обуви – это почти гарантированная травма, угроза заболеть или просто не финишировать. Поэтому обувь для марафонского бега следует выбирать тщательно и с умом.
Не все кроссовки одинаковы и не все имеют одинаковое назначение – какие-то для бега, другие для тенниса, баскетбола или для повседневной носки. А какие для марафона, расскажет 24 Канал благодаря GQ.
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Как выбрать кроссовки для марафона
Итак, если вы хотите пробежать марафон или другую длинную дистанцию, и успешно завершить эту победу, вам нужно позаботиться о правильной обуви (впрочем, это актуально, даже если вы бегаете дома). И вот как ее следует выбирать.
- Не полагайтесь на стиль. Яркие цвета, удивительный дизайн и так далее – все это не имеет значения, когда речь о кроссовках для бега. Здесь важно, как вы в них себя чувствуете, для чего они сделаны, насколько прочные и действительно ли они подходят для забегов.
- Подумайте о комфорте. Если вы собираетесь пробежать 42 километра, делать это в некомфортной обуви – последнее дело. Она не может быть слишком тесная, иметь швы, которые причиняют боль, или заставлять ваши ноги потеть больше, чем следует.
- Учтите амортизацию и вес. В идеале, ваша обувь должна быть легкой, потому что тяжелая пара может повлиять на комфорт, время и скорость. Также обратите внимание на амортизацию подошвы – она должна быть хорошо распределена, и чем толще и мягче подошва, тем лучше.
- Убедитесь, что в носке достаточно места. Носок обуви важнее, чем вы думаете. Когда вы бегаете на длинные дистанции, вам нужна пара обуви, в которой вы будете иметь возможность пошевелить пальцами ног. Иначе готовьтесь к мозолям.
- Выберите правильный размер. Рекомендуют брать кроссовки на полразмера больше вашего стандартного. Если обувь вам не подходит, будет больше трения и больше шансов получить травму во время бега. Обувь должна точно подходить по пятке и средней части, но при этом оставлять достаточно места в носке.
- Наконец – нельзя бежать марафон в новой обуви. Потому что вы не знаете, какие у новой вещи есть участки, могущие принести вам боль, могут ли они вызывать натирание и будет ли в них на самом деле комфортно, когда вы уже пробежали пол дистанции.