Для любителей бега на длинные дистанции: вот как выбрать правильную обувь

Бежать марафон без правильной обуви – это почти гарантированная травма, угроза заболеть или просто не финишировать. Поэтому обувь для марафонского бега следует выбирать тщательно и с умом.

Не все кроссовки одинаковы и не все имеют одинаковое назначение – какие-то для бега, другие для тенниса, баскетбола или для повседневной носки. А какие для марафона, расскажет 24 Канал благодаря GQ.

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Как выбрать кроссовки для марафона

Итак, если вы хотите пробежать марафон или другую длинную дистанцию, и успешно завершить эту победу, вам нужно позаботиться о правильной обуви (впрочем, это актуально, даже если вы бегаете дома). И вот как ее следует выбирать.

Не полагайтесь на стиль. Яркие цвета, удивительный дизайн и так далее – все это не имеет значения, когда речь о кроссовках для бега. Здесь важно, как вы в них себя чувствуете, для чего они сделаны, насколько прочные и действительно ли они подходят для забегов.

Яркие цвета, удивительный дизайн и так далее – все это не имеет значения, когда речь о кроссовках для бега. Здесь важно, как вы в них себя чувствуете, для чего они сделаны, насколько прочные и действительно ли они подходят для забегов. Подумайте о комфорте. Если вы собираетесь пробежать 42 километра, делать это в некомфортной обуви – последнее дело. Она не может быть слишком тесная, иметь швы, которые причиняют боль, или заставлять ваши ноги потеть больше, чем следует.

На что обратить внимание, чтобы выбрать правильную обувь для марафонских забегов / Фото nensuria@freepik