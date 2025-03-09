Омивач для лобового скла при цьому важливий не тільки взимку, а й улітку. А як виготовити цей продукт власноруч та майже без витрат грошей, розповідаємо на 24 Каналі завдяки ProbusCars.

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Як самостійно зробити рідину для омивання скла на літо

Якщо ви вирішили зробити рідину для омивання лобового скла власноруч, важливо враховувати обмеження сезону. Вимоги відрізняються влітку і взимку. Так от, улітку основною проблемою є пил, пилок і залишки комах.

Отже, засіб для цього сезону повинен бути злегка знежирювальним, щоб видалити бруд і не зашкодити склу. Які інгредієнти для цього потрібні?

Демінералізована або дистильована вода (не залишає після себе вапняних відкладень, на відміну від звичайної).

(не залишає після себе вапняних відкладень, на відміну від звичайної). Білий оцет (потужний засіб для дезінфекції, що також має знежирювальні властивості).

(потужний засіб для дезінфекції, що також має знежирювальні властивості). Рідке мило (дозволяє м'яко очистити скло без подряпин).

(дозволяє м'яко очистити скло без подряпин). Ефірні олії (це якщо ви хочете насолоджуватися приємним ароматом під час миття).

Як виготовити літній омивач скла власноруч та майже без витрат грошей? / Фото senivpetro@freepik

Ось рецепт літньої рідини для скла (і не забудьте замінити щітки склоочисника, якщо вони несправні, щоб очищення було ефективним):

Підготуйте щонайменше 1 літр демінералізованої або дистильованої води, 100 мілілітрів білого оцту, столову ложку рідкого мила і кілька крапель ефірної олії (як-от лаванди, лимона, евкаліпта чи кориці).

щонайменше 1 літр демінералізованої або дистильованої води, 100 мілілітрів білого оцту, столову ложку рідкого мила і кілька крапель ефірної олії (як-от лаванди, лимона, евкаліпта чи кориці). Налийте воду в чисту посудину (її слід ретельно вимити, щоб не було ризику змішування з іншими хімічними речовинами), змішайте її з оцтом, додайте рідке мило та обережно перемішайте , щоб уникнути утворення піни. Після цього ароматизуйте олією.

, щоб уникнути утворення піни. Після цього ароматизуйте олією. Ось і все, ви створили омивач, який забезпечить чистоту лобового скла влітку. Залишилося лише залити її в бачок омивача вашого авто.

Чому варто робити рідину для омивача самостійно? Ну, ви заощадите гроші, але не тільки – також ви будете знати, що у вашій рідині є тільки нешкідливі складники.