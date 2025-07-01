Хороші чоловічі парфуми здатні доповнити образ, додати впевненості та залишити незабутній слід. Про це й поговоримо сьогодні на 24 Каналі завдяки Esquire та Vogue.

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Який обрати чоловічий парфум для різних особливих подій

Як обрати ідеальний парфум для різних ситуацій – від романтичного побачення до важливої ділової зустрічі? Це нескладно, якщо звернути увагу всього на кілька нюансів.

Для побачення – це романтика та чуттєвість. Для романтичного вечора обирайте теплі, чуттєві аромати з нотами амбри, ванілі чи сандалового дерева. Це, наприклад, Creed Aventus або Tom Ford Oud Wood, які створюють ауру мужності та привабливості. Легкий шлейф з деревними або пряними акордами підкреслить ваш шарм, але не перевантажить атмосферу. Наносіть парфум на шию та зап'ястя, щоб аромат розкривався поступово.

Для романтичного вечора обирайте теплі, чуттєві аромати з нотами амбри, ванілі чи сандалового дерева. Це, наприклад, Creed Aventus або Tom Ford Oud Wood, які створюють ауру мужності та привабливості. Легкий шлейф з деревними або пряними акордами підкреслить ваш шарм, але не перевантажить атмосферу. Наносіть парфум на шию та зап'ястя, щоб аромат розкривався поступово. Для ділової зустрічі – це впевненість і професіоналізм. Для офіційних подій потрібні стримані, але вишукані аромати. Свіжі та цитрусові ноти, як у Bvlgari Man in Black або Dior Sauvage, асоціюються з енергією та надійністю. Уникайте надто солодких чи важких композицій, вони можуть відвертати увагу. Достатньо двох розпилень на груди, щоб аромат був ненав’язливим, але відчутним.

З цими парфумами ви підкорите будь-яку особливу подію / Фото Gentleman's Gazette

Для вечірки – це яскравість і харизма. Тобто, так, на вечірках можна дозволити собі сміливіші аромати. Парфуми з нотами шкіри, тютюну чи пачулі, як-от Byredo Black Saffron, додадуть харизми та допоможуть виділитися. Наносьте аромат на теплі точки тіла, щоб він тримався довше в динамічній атмосфері.

Тобто, так, на вечірках можна дозволити собі сміливіші аромати. Парфуми з нотами шкіри, тютюну чи пачулі, як-от Byredo Black Saffron, додадуть харизми та допоможуть виділитися. Наносьте аромат на теплі точки тіла, щоб він тримався довше в динамічній атмосфері. Для класичних заходів – елегантність і статус. Для походу в театри чи на звані вечори обирайте класичні аромати з нотами мускусу чи кедра, як Amouage Reflection Man. Вони підкреслюють статус і створюють розкішний образ. Наносьте помірно, щоб не затьмарювати саму подію.

Вибір парфуму залежить від контексту ситуації, але все ж головне – наскільки впевнені ви з ним. Тому завжди тестуйте аромати заздалегідь, щоб знайти той, що ідеально пасує до вашого стилю та події.