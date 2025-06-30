У цей час ми можемо замислитися над своїм поточним особистим життям або минулим коханням. А що конкретно впродовж тижня чекає на чоловіків кожного знака Зодіаку – читайте у цьому гороскоп від People на 24 Каналі.
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Чоловічий гороскоп на тиждень з 29 червня до 6 липня 2025 року
Овен (20 березня – 19 квітня).
- Овни, вам доведеться багато чого поєднувати. Зараз ви людина з місією і прагнете досягти якомога більшого прогресу. Вся ваша увага буде зосереджена на робочих проєктах або на активному пошуку нової посади.
- Якщо ви помічаєте напругу з колегами, можливо, доведеться діяти обережно. Ви також можете зосередитися на питаннях схуднення або поліпшення фізичної форми.
Гороскоп для чоловіків – Овни / Фото freepik
Телець (19 квітня – 20 травня).
- Тельці, у вас пристрасна натура, і зараз вона проявляється з повною силою. У вашому серці палає вогонь, і це, ймовірно, проявляється у більшій зосередженості на романтиці та побаченнях.
- Це один із найкращих періодів і для одиноких, щоб знайти багато нових знайомств, сексуальних пригод або й когось, хто справді запалить ваше серце. Це чудовий час, щоб розслабитися і насолоджуватися кожним моментом.
Гороскоп для чоловіків – Тельці / Фото freepik
Близнюки (20 травня – 20 червня).
- Близнюки, ви відчуєте емоційний підйом у цей час, і це може вимагати трохи більше рівноваги. Якщо відчуваєте роздратування або підвищену чутливість, спробуйте знайти причину.
- У вас буде багато активності або напруги у ситуаціях, пов'язаних з домом, сім'єю, побутом або нерухомістю. Ви можете бути зосереджені на переїзді або ремонті. Найкраще зараз – заспокоїтися серед хаосу.
Гороскоп для чоловіків – Близнюки / Фото freepik
Рак (20 червня – 22 липня).
- Раки, життя зараз дуже насичене, і ви прагнете нових пригод та вражень. Ви можете помітити більш товариську атмосферу у спілкуванні з друзями, братами та сестрами або сусідами, а ще ви з нетерпінням чекаєте на літні розваги.
- Дехто з вас може бути дуже зосередженим на інтелектуальних заняттях, комунікації або контрактах. Якщо ви хочете щось запустити, як-от подкаст або блог, зараз для цього чудовий час.
Гороскоп для чоловіків – Раки / Фото freepik
Лев (22 липня – 22 серпня).
- Леви, ви любите розкішний спосіб життя, і зараз велика увага йде до фінансів. Здається, буде багато грошей, які надходять і витрачаються.
- Зверніть увагу, вам слід бути обережним, бо є загроза значних витрат з вашого банківського рахунку. Це може бути пов'язано з дуже великими покупками або гострою потребою погасити борги. Якщо ви пошукаєте способи заробити більше, то зможете значно збільшити свої доходи.
Гороскоп для чоловіків – Леви / Фото freepik
Діва (22 серпня – 22 вересня).
- Діви, не дозволяйте нічому зупинити вас. Зараз у вас всередині палає вогонь, і ви готові знищити все, що стоїть на вашому шляху. Це може допомогти вам досягти значного прогресу щодо будь-яких особистих або професійних цілей.
- Будь-які плани або ініціативи, які ви запускаєте зараз, матимуть додатковий імпульс. Дехто може відчувати себе більш агресивним, імпульсивним та розчарованим у цей час через відсутність якихось можливостей або шансів.
Гороскоп для чоловіків – Діви / Фото freepik
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Терези (22 вересня – 22 жовтня).
- Терези, зараз відчувається дуже дивна енергія. Можливо, ви прагнете більшої самотності. Можливо, працюєте над розробкою великих проєктів. Якщо ви пристосуєтеся, налагодите деталі та сплануєте все заздалегідь, то зможете досягти значного прогресу.
- Однак дехто може відчути себе трохи більш тривожним. Зараз не час запускати плани чи атакувати – краще зосередитися на своєму минулому, перш ніж вирушати в нові подорожі.
Гороскоп для чоловіків – Терези / Фото freepik
Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).
- Скорпіони, ви зараз сповнені енергії для розваг, ігор та пригод. Ваше соціальне життя розквітає, у календарі може бути мільйон захопливих подій. Також ви можете наполегливо працювати, щоб досягти важливої мети або мрії, яка може принести вам гучні оплески.
- Дехто може вступити в пристрасні сексуальні стосунки з другом чи подругою, якщо ви на одній хвилі. І, можливо, ви виявите, що відчуваєте напругу з кимось, хто вас дратує.
Гороскоп для чоловіків – Скорпіони / Фото freepik
Стрілець (22 листопада – 21 грудня).
- Стрільці, зараз, схоже, ви наполегливо працюєте над важливими кар'єрними проєктами або планами. З одного боку, ви можете досягти значного прогресу, з іншого, якщо ви не на правильному шляху або відчуваєте період стагнації, то будете відчувати розчарування, гнів і відчай.
- Зараз головне – стратегічно підійти до своїх цілей. Якщо є напруга з авторитетною особою або конкурентом, не варто давати відсіч відкрито.
Гороскоп для чоловіків – Стрільці / Фото freepik
Козеріг (21 грудня – 19 січня).
- Козероги, ви можете відчувати глибшу потребу в змінах, нових горизонтах і потрясінні рутини. Якщо ви зможете вирушити в подорож або зануритися в спілкування з унікальними людьми, досвідом або ідеями, то зможете відчути величезне задоволення від цього. Це може бути щось просте, як навчання нових навичок.
- Дехто з вас може бути дуже зосереджений на юридичній ситуації, публікаціях, медіапроєктах або на академічних питаннях.
Гороскоп для чоловіків – Козероги / Фото freepik
Водолій (19 січня – 18 лютого).
- Водолії, ви можете досягти значного прогресу у великих фінансових справах, або ж зрештою пошкодувати про те, як ви розпоряджалися своїми грошима раніше.
- Ви можете прагнути більшого, поспішаючи отримати компенсацію, спадщину, премію. Можете виплатити борг, або навпаки – взяти на себе більше зобов'язань. Зараз складна енергія, тому ви повинні бути особливо обережним. У стосунках варто більше зосередитися на інтимному житті.
Гороскоп для чоловіків – Водолії / Фото freepik
Риби (18 лютого – 20 березня).
- Риби, зірки підкреслюють важливість ваших стосунків. Зараз не час діяти самостійно, інакше ви можете натрапити на більший опір на шляху до своїх цілей. Якщо ви вирішите працювати з кимось над досягненням мети, особистої чи професійної, ви зможете досягти набагато більшого.
- Якщо в цей час з'явиться ворог або конкурент, який заважатиме вам, спробуйте перехитрити його й обійти, не даючи йому про це знати.