Аліне Лімас (Aline Limas) зухвалий титул здобула від журналу Playboy. А ще вона створює контент для платформи, призначеної тільки для дорослих.

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Зірка контенту для дорослих схудла і шокувала своїх шанувальників

Тепер медсестра розповіла, що схудла майже на 30 кілограмів – після того, як зробила кілька серйозних змін у своєму способі життя. У 2017 році Аліне важила 90 кілограмів, але схудла до 68.

Сюрреалістично думати, що такий культовий журнал, як Playboy, надав мені цей титул. Я проміняла стетоскоп на фотоапарат і ніколи не думала, що він зайде так далеко,

– розповідала Лімас у соцмережах.

Аліне справді починала кар'єру медсестрою, та зазнала приголомшливої трансформації, яка покращила її здоров'я і підвищила самооцінку. Це допомогло жінці досягти успіху як творчині контенту.

Мені завжди подобалося піклуватися про людей, але я знайшла нову пристрасть через створення контенту. Після схуднення я відчула себе готовою до цього нового етапу в житті,

– каже Лімас.

До лютого 2024 Аліна обіймала посаду старшої медсестри у відділенні інтенсивної терапії. Попри втому на роботі, вона використовувала вільний час для створення зухвалого контенту.

Жінка працювала 4 роки, щоб змінити себе та скинути 30 кілограмів / Колаж 24 Каналу фото diogociochetta і alinelimasoficial

Вона також навчається в аспірантурі й зізналася, що створення контенту для дорослих не дуже сподобалася деяким її колегам.

Для тих, хто засуджував мене за те, що я обрала інший шлях: якщо бути сексуальною та успішною – це проблема, я рада бути її розв'язанням,

– сказала вона цим людям.

Одразу, як вона почала ділитися своїми фотографіями та відео в соціальних мережах, люди почали хвалити її за чудовий вигляд. 30-річна жінка розповіла, що досягнула цього завдяки зосередженню на харчуванні.

Піклування про своїх двох маленьких дітей та знання, здобуті в школі медсестер, допомогли Аліне скоригувати її харчові звички. Що було важко, бо вона "їла багато нездорової їжі".

Її трансформацію помітили, а шанувальники не могли повірити, що це та ж сама людина. Тепер, після 4 років тренувань, Аліна відчуває себе впевненою та реалізованою.