Друге нам останнім часом трапляється рідко, з огляду на нічні обстріли ворога. Хай там як, наука радить робити зранку певні процедури, щоб день пройшов добре, пише 24 Канал завдяки GQ.

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Які є 7 ранкових звичок, що "запрограмують" ваш день на успіх?

Якщо ми погано спали вночі, то зранку часто відчуваємо, що день починається з неправильної ноги. Після гарного сну все зазвичай проходить краще. Але за обох ситуацій можна дещо зробити, щоб обернути ситуацію на ще кращу для себе.

Talker Research у США провели дослідження між 16 і 22 травня 2025 року. Там опитали 2000 американців щодо їхньої ранкової рутини.

У підсумку дослідники виявили, що перші 10 хвилин після пробудження є вирішальними для "програмування" нашого дня – чи буде він хорошим, а чи поганим (49% опитаних вважають саме так). То що ж треба робити заради першої опції?

Після сну організму потрібно десь 25 хвилин, щоб повністю прокинутися. 37% учасників опитування стверджують, що можуть передбачити настрій свого дня вже за перші 10, і пов'язано це з невеликими ранковими звичками.

Наука радить робити зранку певні процедури, щоб день пройшов добре / Фото freepik

Мовиться про чищення зубів (65%), випивання склянки води (60%), приготування кави або чаю (51%), промивання очей (48%), перегляд повідомлень (40%) і розтяжку (38%). Ці ритуали є ключовими у гарному початку дня.

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І якщо про них забувати, день просто піде погано. Зіпсувати собі день можна, якщо забути приготувати собі каву (38% людей мали такий досвід), забути почистити зуби (34%), забути випити води (28%), пропустити душ (25%) чи не зайнятися спортом (22%).

Цікавий факт: для сприяння якісному сну дослідження пропонує також дивитися телевізор у ліжку. І, звісно, читати, випивати склянку води, поміняти постільну білизну тощо.

Отже, дослідження визначає 7 дій чи звичок, які сприятимуть гарному початку дня: