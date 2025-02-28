Є точний час доби, коли людина почуває себе максимально щасливою – і це досить дивно
- Британські вчені встановили точний час, коли людина почуває себе максимально щасливою.
- Це пояснюють завершенням напружених завдань та енергією від їжі.
- Але є й інші дослідження, що вказують на інші "щасливі години".
У який час доби ми найщасливіші? Наука має відповідь на це неординарне питання, і її зміст може вас здивувати.
Бо це не ранок, не вечір і навіть не обідня перерва. 24 Канал із посиланням на GQ розповість докладніше.
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Коли ми найщасливіші протягом доби: британське дослідження
У 2015 році британські вчені (о, так, саме вони) провели дослідження на групі з 2000 людей. І воно визначило, що о 14:35 людина почуває себе максимально щасливою.
Факт кумедний сам по собі, але цікаво, чому це так? Здавалося б, після обіду травлення має завершитися, а перспектива повернення на роботу затьмарить наш настрій. Але саме в цей час наша радість досягає свого піка.
Найімовірніше пояснення в тому, що у першій половині дня ми зазвичай виконуємо і завершуємо найбільш напружені завдання, а енергія обіду дає нам хороший настрій. Тобто смачно поїсти, зробити невелику перерву і відчути, що найважча частина дня вже пройдена – достатній набір, щоб відчути себе щасливим.
Але є й інші версії щодо найщасливішого часу, і також від науковців
Деякі дослідники мають іншу думку і найщасливішим часом доби називають "щасливу годину" – це коли ми закриваємо комп'ютер і матеріалізуємо ідею про випивку або інший момент розслаблення. Називають час між 17 та 20 годинами, коли більшість людей закінчують роботу, і настає перехідна фаза між обов'язками та задоволеннями.
Ще одне дослідження, проведене вченими Гамбурзького університету, показує, що четвер – це день, коли ми найщасливіші. Причиною може бути очікування вихідних, яке викликає більшу ейфорію, ніж самі вихідні. А субота та неділя частіше є лише днями млявості.
І ще одне нещодавнє дослідження Університетського коледжу Лондона стверджує, що ми почуваємося найкраще протягом дня саме вранці. Вчені проаналізували відповіді 49 000 людей у період з 2020 по 2022. За результатами цього визначали й пік найгіршого самопочуття – це близько опівночі.
Що ж, поки наука намагається розшифрувати перепади нашого настрою, одне можна сказати напевно: щастя – це не лише питання часу. Але якщо ви відчуваєте приплив радості о 14:35 або в четвер, тепер ви бодай знаєте, що ви не один.