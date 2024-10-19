Фахівці попереджають автомобілістів про небезпеку неправильного використання протитуманних фар

Протитуманні фари – важлива частина вашого автомобіля. І ними важливо вміти користуватись правильно. Це дозволить мінімізувати небезпеку за кермом.

Протитуманні фари призначені для використання в особливих погодних умовах. Зокрема, коли видимість сильно знижена, як правило, до 100 метрів, наголошує Express.

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Помилки під час використання протитуманних фар

Однак багато водіїв або використовують їх неправильно, або забувають вимкнути після того, як туман розсіється, що потенційно створює загрозу безпеці.

Грем Конвей, керуючий директор Select Car Leasing, підкреслює важливість розуміння того, як ними користуватися.

Протитуманні фари спеціально розроблені для умов поганої видимості, таких як густий туман, сильний дощ або сніг. Вони допомагають водіям бачити і бути поміченими іншими, але їх неправильне використання може спричинити серйозні проблеми, в тому числі засліплення інших водіїв, що може призвести до аварій,

– каже він.

Коли слід використовувати протитуманні фари?

Протитуманні фари не призначені для використання за звичайних умов водіння. Їх можна використовувати в умовах недостатньої видимості. Причому робити це як окремо, так і в парі з ближнім або дальнім світлом. Або ж вмикати у темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг, але лише в парі з ближнім або дальнім світлом.

Протитуманні фари набагато яскравіші за звичайні фари та задні ліхтарі, тому їхнє увімкнення в ясну погоду може збити з пантелику або тимчасово засліпити інших водіїв,

– пояснює Грем.

Він підкреслює, що це особливо небезпечно вночі, коли через відблиски іншим водіям важко оцінювати відстань або залишатися у своїй смузі руху.



Протитуманні фари допоможуть керувати у мовах поганої видимості / Фото pvproduction

Як уникнути неприємностей

Щоб уникнути неправильного використання протитуманних фар, важливо ознайомитися з налаштуваннями світла вашого автомобіля. Багато автомобілів мають автоматичні системи, але все одно корисно знати, як вручну керувати передніми і задніми протитуманними фарами.

Грем дає таку просту пораду: "Перед тим, як вирушати в дорогу в погану погоду, знайдіть хвилинку і перевірте, як працюють ваші протитуманні фари. Переконайтеся, що ви знаєте, як їх вмикати і, що не менш важливо, як вимикати, коли умови покращуються".

Зрештою, правильне використання протитуманних фар – це питання безпеки. Вони не тільки допомагають поліпшити вашу власну видимість у складних умовах, але й захищають інших водіїв від небезпеки, викликаної надмірним засліпленням.

Протитуманні фари допомагають, але тільки тоді, коли вони використовуються правильно, – підсумовує Грем. – Неправильне використання може призвести до штрафів, нещасних випадків або ще гіршого.

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Турбуйтесь про власну безпеку та тих, хто навколо вас. Використовуйте протитуманні фари правильно, щоб уникати проблем на дорогах.