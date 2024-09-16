Це сміливі нотки кедра, пряний кардамон, бризки цитрусових, які пахнуть чистою розкішшю. Ці недооцінені аромати – це розкіш у флаконі, але без мейнстріму. І з ними ви можете зробити власну заяву, абсолютно несподівану.

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5 парфумів для чоловіків, щоб пахнути чистою розкішшю

Парфумована вода Agar Epice від LilaNur. Її аромати яскраво передають суть природних скарбів Індії – яскраві квіти, спеції, ліс і трави. В основі цього аромату – модний останніми роками уд, який добувають з дерев аквіларії, що колись були улюбленцями могольських імператорів. У цій композиції уд підкреслений теплом імбиру, ципріолу, гваякового дерева та сандалом.

Її аромати яскраво передають суть природних скарбів Індії – яскраві квіти, спеції, ліс і трави. В основі цього аромату – модний останніми роками уд, який добувають з дерев аквіларії, що колись були улюбленцями могольських імператорів. У цій композиції уд підкреслений теплом імбиру, ципріолу, гваякового дерева та сандалом. Bad Boy Cobalt Elixir від Carolina Herrera. Він бере оригінальний аромат і підсилює його інтенсивність. Ця висококонцентрована парфумована вода поєднує в собі сміливість шавлії, таємничість чорного трюфеля і глибину смолистої деревини в дійсно магнетичному коктейлі.

Ці недооцінені аромати можуть запропонувати розкішну привабливість / Фото виробників

Call of the Valley Roll-On Perfume. Це глиняне парфумерне масло від індійського бренду вражає своїм гострим, але насиченим, землистим і водночас пудровим звучанням. Воно спрямовує природну силу, залишаючи по собі сухий стійкий аромат, який немов ніколи не зникає повністю.

Це глиняне парфумерне масло від індійського бренду вражає своїм гострим, але насиченим, землистим і водночас пудровим звучанням. Воно спрямовує природну силу, залишаючи по собі сухий стійкий аромат, який немов ніколи не зникає повністю. Bombay Perfumery’s Chai Musk. Парфумерний дім з Мумбая розширює межі ароматів. Натхненні незліченною кількістю чаю, який живить стрімке індійське життя, вони втілили цю культову есенцію у флаконі. Ключові ноти – пікантна суміш лемонграсу, пряного кореня імбиру та заспокійливого зеленого чаю.

Парфумерний дім з Мумбая розширює межі ароматів. Натхненні незліченною кількістю чаю, який живить стрімке індійське життя, вони втілили цю культову есенцію у флаконі. Ключові ноти – пікантна суміш лемонграсу, пряного кореня імбиру та заспокійливого зеленого чаю. Byredo’s Sunday Cologne. Цей класичний одеколон має хрусткі цитрусові ноти. Це аромат, еквівалентний невимушеному шарму. Аромат випромінює розслаблену, молодіжну атмосферу – недільного бранчу, але не зали для засідань.

Отже, недооцінені чоловічі парфуми можуть стати справжньою знахідкою для тих, хто шукає унікальні та неординарні аромати. Хоча вони не мають стільки уваги, як відомі бренди, ці парфуми заслуговують на увагу за їхню якість, стійкість та оригінальність.