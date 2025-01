Шеннон Маклей, гендиректор сервиса финансового планирования The Financial Gym, рассказала о ней. Пересказывает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

Вот привычка тратить деньги, от которой стоит избавиться в 2025

Финансовый гуру говорит, что пора удалить со своего смартфона приложения для легких платежей, которые призывают или позволяют осуществлять необдуманные покупки. Тем более если это покупки в одно нажатие кнопки.

Я всегда говорю, что мы очень тяжело работаем над каждым долларом, который зарабатываем, поэтому нам нужно усложнить расходование этих долларов, потому что их трудно получить в банке,

– сказала она.

Людям так легко тратить деньги. Наличными причем труднее, другое дело – с помощью кредитных карточек и приложений. И случается, мы даже не осознаем, куда они идут.

Маклей говорит, финансовые эксперты постоянно слышат, что их клиенты "не знают", куда идут их деньги. Многие говорят, что "зарабатывают их, а потом те исчезают". Поэтому эксперт призывает людей не забывать о своих деньгах.

Нам нужно усложнить свои расходы и внимательнее следить, куда идут наши деньги / Фото freepik

Мы видим людей, которые выглядят очень финансово здоровыми, но испытывают тревогу. А когда мы чувствуем тревогу относительно какой-то сферы, мы избегаем ее. Мы не хотим копаться в том, что вызывает беспокойство,

– объясняет она.

В результате люди избегают смотреть, куда уходят их доходы. И это не единичное явление – исследование 2024 года показало, что 73% американцев испытывают стресс из-за своих финансов.

Поэтому одним из первых шагов должно быть осознание того, куда идут ваши деньги, или через отслеживание ваших расходов в приложении, или просто вручную в "Заметках" на телефоне,

– советует Маклай.

Поколение зуммеров, к слову, начало интересный финансовый тренд – "громкое бюджетирование", который предусматривает прозрачность в вопросах финансов. Они считают, что в их финансовом положении нет стыда или вины. Поэтому просто говорят вслух, что здоровое управление своими деньгами значительно ценнее, чем потребление и нереалистичные идеалы, которые показывают экраны.