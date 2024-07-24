Жодних команд уголос, олії на тілі та 40 секунд на постріл: незвичайні правила Олімпіад
24 липня 2024, 12:35Читать новость на русском
Джерело:Men's Health
Олімпійські ігри завжди були не лише ареною для демонстрації спортивної майстерності, але й місцем, де з'являються незвичайні та цікаві правила. Деякі з них можуть здатися дивними або несподіваними для звичайного глядача.
Від заборони на команди уголос у деяких видах спорту до обмеження часу на постріл, ці правила додають свій особливий колорит змаганням. Спробуймо познайомитися з іще кількома незвичайними правилами, які діють на Олімпіадах.
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Суворі та незвичайні олімпійські правила
- Стрибуни у воду повинні бути сміливими й впевненими на дошці. За американським збірником Олімпійських правил, нездатність стрибуна у воду стати на дошці цілком прямо – тобто, показати сміливе, високе та впевнене відштовхування перед стрибком – може стати приводом до відрахування від результату аж 2,5 бала.
- У слаломі на каное треба пройти крізь усі ворота. Гонки на каное мають жорсткі правила. Якщо спортсмен пропускає ворота (а загалом її на трасі від 18 до 25), то йому дають штраф у 50 секунд.
- Учасникам кінних змагань заборонено озвучувати команди вголос. Так, або кінь вміє поводитися, або ні, і ти вже нічого не зробиш. Правила забороняють не тільки слова, а й навіть звуки – свист чи клацання зубами та язиком. Це правило діє ще з 1932 року.
- Лучник має тільки 40 секунд на постріл. Перерва між пострілами у змаганнях лучників не може бути тривалішою за 40 секунд.
- У спортивній ходьбі не можна відриватися від землі навіть на пів метра. Умова спортивної ходьби та значна відмінна риса цього виду спорту від бігу – спортсмени повинні підтримувати контакт зі землею. Судді оцінюють техніку учасників змагання за кількістю фолів, та можуть за значні порушення дискваліфікувати.
- На Олімпіадах тенісні матчі відбуваються тільки на твердому покритті. Трава і грунт? У жодному випадку. На олімпійських змаганнях із великого тенісу покриття корду тільки тверде.
- Ватерполісти не можуть змащуватися заздалегідь. Щоб не було якихось непорозумінь та незручностей, спортсменам у водному поло заборонено мати "змазку, олію чи іншу подібну речовину на тілі" під час змагань.
- У пляжний волейбол можна грати босим. Більшість спортсменів у пляжному волейболі грають босими, щоб бути рухомішими на піску. На щастя для них, до взуття їх ніхто й не примушує.
- Стрілки не можуть забирати гвинтівки зі стрільб. Правило наголошує: гвинтівка під час змагань зі стрільби увесь час змагань повинна перебувати на території стрільб. Забирати її не можна, якщо судді не дали на це дозвіл.
- Плавцям на відкритій воді не можна мати гідрокостюми. Це правило відносно нове. Якщо температура води – понад 20 градусів за Цельсієм, то гідрокостюми не потрібні (і заборонені). Але якщо нижча за 16 – гідрокостюм обов'язковий.