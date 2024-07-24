Никаких команд вслух, масла на теле и 40 секунд на выстрел: необычные правила Олимпиад
24 июля 2024, 12:35Читати новину українською
Источник:Men's Health
Олимпийские игры всегда были не только ареной для демонстрации спортивного мастерства, но и местом, где появляются необычные и интересные правила. Некоторые из них могут показаться странными или неожиданными для обычного зрителя.
От запрета на команды вслух в некоторых видах спорта до ограничения времени на выстрел, эти правила добавляют свой особый колорит соревнованиям. Попробуем познакомиться с еще несколькими необычными правилами, которые действуют на Олимпиадах.
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Суровые и необычные олимпийские правила
- Прыгуны в воду должны быть смелыми и уверенными на доске. По американскому сборнику Олимпийских правил, неспособность прыгуна в воду стать на доске вполне прямо – то есть, показать смелое, высокое и уверенное отталкивание перед прыжком – может стать поводом к отчислению от результата аж 2,5 балла.
- В слаломе на каноэ надо пройти сквозь все ворота. Гонки на каноэ имеют жесткие правила. Если спортсмен пропускает ворота (а всего их на трассе от 18 до 25), то ему дают штраф в 50 секунд.
- Участникам конных соревнований запрещено озвучивать команды вслух. Да, или лошадь умеет вести себя, или нет, и ты уже ничего не сделаешь. Правила запрещают не только слова, но и даже звуки – свист или щелчок зубами и языком. Это правило действует еще с 1932 года.
- Лучник имеет только 40 секунд на выстрел. Перерыв между выстрелами в соревнованиях лучников не может быть продолжительнее 40 секунд.
- В спортивной ходьбе нельзя отрываться от земли даже на полметра. Условие спортивной ходьбы и значительная отличительная черта этого вида спорта от бега – спортсмены должны поддерживать контакт с землей. Судьи оценивают технику участников соревнования по количеству фолов, и могут за значительные нарушения дисквалифицировать.
- На Олимпиадах теннисные матчи проходят только на твердом покрытии. Трава и грунт? Ни в коем случае. На олимпийских соревнованиях по большому теннису покрытие корда только твердое.
- Ватерполисты не могут смазываться заранее. Чтобы не было каких-то недоразумений и неудобств, спортсменам в водном поло запрещено иметь "смазку, масло или другое подобное вещество на теле" во время соревнований.
- В пляжный волейбол можно играть босиком. Большинство спортсменов в пляжном волейболе играют босыми, чтобы быть более подвижными на песке. К счастью для них, к обуви их никто и не принуждает.
- Стрелки не могут забирать винтовки со стрельб. Правило отмечает: винтовка во время соревнований по стрельбе все время соревнований должна находиться на территории стрельб. Забирать ее нельзя, если судьи не дали на это разрешение.
- Пловцам на открытой воде нельзя иметь гидрокостюмы. Это правило относительно новое. Если температура воды – более 20 градусов по Цельсию, то гидрокостюмы не нужны (и запрещены). Но если ниже 16 – гидрокостюм обязателен.