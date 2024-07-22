И как тут не вспомнить, что на поле и вне его спортсмены обязаны к определенному поведению. И – к соблюдению правил, некоторые из которых могут показаться забавными.

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Суровые и необычные олимпийские правила

Бикини для пляжного волейбола имеют четкое ограничение в размере. Нет других вариантов для игроков пляжного волейбола, кроме бикини. Но они не могут быть шире 7 сантиметров.

Нет других вариантов для игроков пляжного волейбола, кроме бикини. Но они не могут быть шире 7 сантиметров. Сноубордисты должны вращаться в двух разных направлениях. Сноубординг Big Air (прыжки и сальто со значительной высоты) впервые стал олимпийским видом спорта в 2018. Одно из требований к участникам – во время трех попыток прыжков минимум в двух надо показать вращение в разных направлениях.

Сноубординг Big Air (прыжки и сальто со значительной высоты) впервые стал олимпийским видом спорта в 2018. Одно из требований к участникам – во время трех попыток прыжков минимум в двух надо показать вращение в разных направлениях. Гимнасткам нельзя выходить на соревнования в купальниках с V-образным вырезом. Униформа гимнасток строго регламентирована. Например, запрещены вырезы на лопатках или V-образные вырезы, которые выходят за пределы середины грудины.

Униформа гимнасток строго регламентирована. Например, запрещены вырезы на лопатках или V-образные вырезы, которые выходят за пределы середины грудины. Каратисты обязаны иметь чистые волосы. Судьи в каратэ могут дисквалифицировать спортсмена, если посчитают, что его волосы недостаточно чистые.

Судьи в каратэ могут дисквалифицировать спортсмена, если посчитают, что его волосы недостаточно чистые. Подбрасывание монеты определяет цвет формы в пляжном волейболе. Если команды появляются на игровой площадке в одном цвете, подбрасывание монеты решает, кому нужно форму сменить.

Олимпиады – особые соревнования, среди прочего и своими правилами / Коллаж 24 Канала фото freepik