И как тут не вспомнить, что на поле и вне его спортсмены обязаны к определенному поведению. И – к соблюдению правил, некоторые из которых могут показаться забавными.
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Суровые и необычные олимпийские правила
- Бикини для пляжного волейбола имеют четкое ограничение в размере. Нет других вариантов для игроков пляжного волейбола, кроме бикини. Но они не могут быть шире 7 сантиметров.
- Сноубордисты должны вращаться в двух разных направлениях. Сноубординг Big Air (прыжки и сальто со значительной высоты) впервые стал олимпийским видом спорта в 2018. Одно из требований к участникам – во время трех попыток прыжков минимум в двух надо показать вращение в разных направлениях.
- Гимнасткам нельзя выходить на соревнования в купальниках с V-образным вырезом. Униформа гимнасток строго регламентирована. Например, запрещены вырезы на лопатках или V-образные вырезы, которые выходят за пределы середины грудины.
- Каратисты обязаны иметь чистые волосы. Судьи в каратэ могут дисквалифицировать спортсмена, если посчитают, что его волосы недостаточно чистые.
- Подбрасывание монеты определяет цвет формы в пляжном волейболе. Если команды появляются на игровой площадке в одном цвете, подбрасывание монеты решает, кому нужно форму сменить.
Олимпиады – особые соревнования, среди прочего и своими правилами / Коллаж 24 Канала фото freepik
- Олимпийские гимнастки должны заплатить за апелляцию. Если команда считает результат несправедливым, гимнастки должны заплатить 300 долларов за повторную оценку. Если дальше судьи меняют счет, команда возвращает свои деньги. Если же нет, то деньги идут на благотворительность.
- Носки велосипедистов могут доходить только до середины икры. В олимпийском велоспорте есть такое странное правило – носки не могут быть выше середины икры, и их действительно измеряют.
- Никакого держания за руки. Олимпийских бегунов, которые решили держаться за руки на финише, дисквалифицируют. Правила запрещают делать искусственную ничью.
- Никакой лишней обнаженности для фигуристов. У фигуристов нет определенной формы, но есть определенные правила относительно нее. В частности, нельзя допускать чрезмерной обнаженности. Но спортсмены нашли выход – в форме делают вставки телесного цвета, чтобы создать иллюзию кожи, не нарушая правил.
- Игроки в гольф обязаны подписать свои зачетные карточки. Если олимпийский игрок в гольф не подписывает свою карточку, его дисквалифицируют, даже если он выиграл.