Чисте волосся, короткі шкарпетки й жодного тримання за руки: незвичайні правила Олімпіад
22 липня 2024, 09:57Читать новость на русском
Джерело:Men's Health
Олімпіада – це не тільки красива картинка, яку ми бачимо на телеекранах. Це дійсно важкі змагання й сувора боротьба.
І як тут не згадати про те, що на полі та поза ним спортсмени зобов'язані до певної поведінки. І – до дотримання правил, деякі з яких можуть видаватися кумедними.
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Суворі та незвичайні олімпійські правила
- Бікіні для пляжного волейболу мають чітке обмеження у розмірі. Немає інших варіантів для гравців пляжного волейболу, крім бікіні. Але вони не можуть бути ширшими за 7 сантиметрів.
- Сноубордисти повинні обертатися у двох різних напрямках. Сноубординг Big Air (стрибки та сальто зі значної висоти) вперше став олімпійським видом спорту у 2018. Одна з вимог до учасників – під час трьох спроб стрибків щонайменше у двох треба показати обертання у різних напрямках.
- Гімнасткам не можна виходити на змагання у купальниках із V-подібним вирізом. Уніформа гімнасток суворо регламентована. Наприклад, заборонені вирізи на лопатках або V-подібні вирізи, які виходять за межі середини грудини.
- Каратисти зобов'язані мати чисте волосся. Судді у карате можуть дискваліфікувати спортсмена, якщо вважатимуть, що його волосся недостатньо чисте.
- Підкидання монети визначає колір форми у пляжному волейболі. Якщо команди з’являються на ігровому майданчику в одному кольорі, підкидання монети вирішує, кому потрібно форму змінити.
- Олімпійські гімнастки повинні заплатити за апеляцію. Якщо команда вважає результат несправедливим, гімнастки повинні заплатити 300 доларів за повторну оцінку. Якщо далі судді змінюють рахунок, команда повертає свої гроші. Якщо ж ні, то гроші йдуть на благодійність.
- Шкарпетки велосипедистів можуть доходити тільки до середини литки. В олімпійському велоспорті є таке дивне правило – шкарпетки не можуть бути вищими за середину литки, і їх дійсно вимірюють.
- Жодного тримання за руки. Олімпійських бігунів, які вирішили триматися за руки на фініші, дискваліфікують. Правила забороняють робити штучну нічию.
- Жодної зайвої оголеності для фігуристів. У фігуристів немає визначеної форми, але є певні правила щодо неї. Зокрема, не можна допускати надмірної оголеності. Але спортсмени знайшли вихід – у формі роблять вставки тілесного кольору, щоб створити ілюзію шкіри, не порушуючи правил.
- Гравці в гольф зобов'язані підписати свої залікові картки. Якщо олімпійський гравець у гольф не підписує свою картку, його дискваліфікують, навіть якщо він виграв.