Але вони все ж чомусь приваблюють, а чому – часто й складно пояснити. Та тільки на перший погляд. Бо насправді, якщо розібратися, тут все дуже просто.

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Що мають на увазі, коли називають людину Ugly Hot

Ugly Hot – це таке особливе явище в сучасній культурі, коли певні люди мають нетрадиційні риси зовнішності або навіть традиційно непривабливі риси, але їх все одно вважають надзвичайно привабливими. Естетика ugly hot, власне, в унікальному поєднанні харизми, впевненості та чарівності, поза межами фізичних норм.

Нестандартна фігура і чи неординарне обличчя не заважають Ugly Hot чоловікам ставати серцеїдами завдяки впевненості й енергетиці. Тобто концепція Ugly Hot кидає виклик стереотипному розумінню краси, симетричним обличчям чи досконалим тілам.

Справді, привабливість часто криється в тому, як людина тримається, в її впевненості, гуморі, навіть у її недоліках. Відшліфована досконалість більше не в тренді, а от бути самобутнім – цілком.

Ugly Hot – це певний типаж людей, зовнішність яких за межами звичних стандартів краси / Колаж 24 Каналу фото АР

Кого з відомих чоловіків вважають Ugly Hot

Найкраще зрозуміти явище Ugly Hot можна на прикладах.

От, скажімо, актор Адам Драйвер . Його зовнішність часто описують як грубу, сувору, він має великі вуха та ніс. Але він випромінює магнетизм і притягує до себе людей, став символом мужності та сили. Його гра в "Зоряних війнах" зробила з нього справжній об'єкт обожнювання.

. Його зовнішність часто описують як грубу, сувору, він має великі вуха та ніс. Але він випромінює магнетизм і притягує до себе людей, став символом мужності та сили. Його гра в "Зоряних війнах" зробила з нього справжній об'єкт обожнювання. Те саме стосується іншого генія кіно, Бенедикта Камбербетча . Саме незвичне обличчя, загострені риси та химерна харизма зробили його секссимволом, дарма що класичних стандартів краси в його зовнішності нема.

. Саме незвичне обличчя, загострені риси та химерна харизма зробили його секссимволом, дарма що класичних стандартів краси в його зовнішності нема. А легенда року Мік Джаггер ? Це чоловік із дуже непримітною зовнішністю. Проте його енергія, харизма та впевненість на сцені зробили його привабливим для мільйонів.

? Це чоловік із дуже непримітною зовнішністю. Проте його енергія, харизма та впевненість на сцені зробили його привабливим для мільйонів. А ще Віллем Дефо – актор, який поєднує унікальну зовнішність з неймовірною енергією на екрані. Чи Кіліан Мерфі : гострі як бритва вилиці, прямокутна лінія щелепи, і ми не можемо відвести від нього очей.

– актор, який поєднує унікальну зовнішність з неймовірною енергією на екрані. Чи : гострі як бритва вилиці, прямокутна лінія щелепи, і ми не можемо відвести від нього очей. А навколо Тімоті Шаламе, до слова, досі тривають дискусії, чи зараховувати його до Ugly Hot. Та це вже зрозуміло, що якщо дискусія існує, значить – зовнішність цього актора приваблює увагу людей, хоч її й оцінюють неоднозначно.

Отже, явище Ugly Hot виникло через зміни в уявленнях про красу в сучасному світі. Раніше вона була більш стандартизованою, але з появою нових медіа та обговорень різноманіття зовнішності в соціальних мережах суспільство почало оцінювати привабливість через інші фактори, зокрема через те, який вайб іде від людини.