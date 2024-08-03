Італієць протягнув 3 літаки, йдучи на руках: відео рекорду вражає

Італієць побив світовий рекорд Гіннеса, перетягнувши 3 легкі літаки, йдучи на руках. Причім зробив це з першої спроби, а у другій намагався протягнути 4.

Це Маттео Павоне, з 2018 року він використовує кросфіт як спосіб підтримувати своє тіло у форм, попри попередні важкі травми. І встановлює фантастичні рекорди.

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Чоловік протягнув 3 літаки, йдучи на руках

Маттео Павоне почав займатися спортом у 5 років, це були карате та футбол, а з 11 років – регбі. Але серія травм призвела до відмови від професійного спорту у 24 роки.

Лікарі сказали, що я більше ніколи не зможу займатися спортом, але вони помилялися,

– згадує чоловік.

Зокрема, до цього рекорду з літаками Матео тренувався від 3 до 6 разів на тиждень і працював з професійним тренером, щоб розробити індивідуальну програму кардіо, силових тренувань та йоги для покращення гнучкості. Інші експерти допомагали запобігти травмам і забезпечити правильне відновлення.

Італієць встановив рекорд із перетягування літаків / Фото Guinness World Records

Маючи рекорди за найважчий транспортний засіб, перетягнутий на руках, та найшвидший час протягування автомобіля на відстань понад 20 метрів на руках, він вхопився за можливість перетягнути літак.

Легкий літак не може переважувати 5669,9 кілограма (12 500 фунтів). Щоб спробу зарахували експерти Книги рекордів Гіннеса, Маттео повинен був тягнути літак 5 метрів.

Маттео Павоне протягнув 3 літаки 5 метрів: відео рекорду від La Nuova Provincia

Італієць протягнув не один, а три, і, на диво, досяг успіху з першої спроби! Під час другої спроби він додав ще один легкий літак, але не зміг подолати необхідну відстань.

Я пишаюся цим рекордом, але я також не зовсім задоволений. Я впевнений, що можу потягнути 4 літаки або навіть більше, тож спробую зробити це якнайшвидше,

– наголосив Маттео.

Маттео переконаний, що всього можна досягти наполегливою працею:

Вірте в себе. Оточіть себе людьми, які вас люблять. Дивіться в очі труднощам і кидайте їм виклик з посмішкою, наполегливою працею, музикою. І все стане можливим.

Офіційний суддя Книги рекордів Гіннеса засвідчив досягнення та вручив Маттео належний сертифікат.