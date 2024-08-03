Итальянец протянул 3 самолета, идя на руках: видео рекорда впечатляет

Итальянец побил мировой рекорд Гиннеса, перетащив 3 легких самолета, идя на руках. Причем сделал это с первой попытки, а во второй пытался протянуть 4.

Это Маттео Павоне, с 2018 года он использует кроссфит как способ поддерживать свое тело в форме, несмотря на предыдущие тяжелые травмы. И устанавливает фантастические рекорды.

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Мужчина протянул 3 самолета, идя на руках

Маттео Павоне начал заниматься спортом в 5 лет, это были каратэ и футбол, а с 11 лет – регби. Но серия травм привела к отказу от профессионального спорта в 24 года.

Врачи сказали, что я больше никогда не смогу заниматься спортом, но они ошибались,

– вспоминает мужчина.

В частности, до этого рекорда с самолетами Матео тренировался от 3 до 6 раз в неделю и работал с профессиональным тренером, чтобы разработать индивидуальную программу кардио, силовых тренировок и йоги для улучшения гибкости. Другие эксперты помогали предотвратить травмы и обеспечить правильное восстановление.

Итальянец установил рекорд по перетягиванию самолетов / Фото Guinness World Records

Имея рекорды за самое тяжелое транспортное средство, перетянутое на руках, и самое быстрое время протягивания автомобиля на расстояние более 20 метров на руках, он ухватился за возможность перетащить самолет.

Легкий самолет не может перевешивать 5669,9 килограмма (12 500 фунтов). Чтобы попытку засчитали эксперты Книги рекордов Гиннеса, Маттео должен был тянуть самолет 5 метров.

Маттео Павоне протянул 3 самолета 5 метров: видео рекорда от La Nuova Provincia

Итальянец протянул не один, а три, и, на удивление, преуспел с первой попытки! Во время второй попытки он добавил еще один легкий самолет, но не смог преодолеть необходимое расстояние.

Я горжусь этим рекордом, но я также не совсем доволен. Я уверен, что могу потянуть 4 самолета или даже больше, поэтому попробую сделать это как можно быстрее,

– подчеркнул Маттео.

Маттео убежден, что всего можно достичь упорным трудом:

Верьте в себя. Окружите себя людьми, которые вас любят. Смотрите в глаза трудностям и бросайте им вызов с улыбкой, упорным трудом, музыкой. И все станет возможным.

Официальный судья Книги рекордов Гиннеса подтвердил достижение и вручил Маттео надлежащий сертификат.