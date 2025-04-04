Броуді – один із тих чоловіків, хто на 100% завжди є взірцем бездоганного стилю, без зайвих стрибків та примх, без чогось надмірного або штучного. 24 Канал завдяки GQ розповість докладніше.
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Свіжий, розслаблений і витончений: ідеальний весняний образ Едріана Броуді
Такий актор, як Броуді – хороший взірець для наслідування, коли мовиться про зовнішній вигляд. Він із тих зіркових чоловіків, що здатні розуміти створені ними образи, адаптувати сучасні твори до своєї особистості, та зрештою зробити будь-який образ сильним, природним і невимушеним.
Саме на цих якостях робить акцент бренд COS, заснований у 2007 в групі H&M. Тому й не дивно, що цієї весни 2025 року лейбл поділився фотографіями Едріана Броді. Одна з них привернула особливу увагу – там можна виокремити 3 частини, які формують чудове весняне чоловіче вбрання.
Броуді – один із тих чоловіків, хто на 100% завжди є взірцем бездоганного стилю / Фото COS
- Універсальний піджак. Замша не така вже й делікатна, як здається – шліфована шкіра вимагає набагато більшого догляду. Це також не важкий і не душний матеріал. Тож куртка з нього є ідеальним варіантом для захисту від сонця та перепаду температур у весняний день, та водночас досить легкою, щоб носити її в руці, коли захочеться охолодитися. А оливково-зелений колір – це максимально нейтральний вибір для весняного образу, який буде актуальним і до кінця року.
- Базова біла футболка. Це завжди туз у рукаві, а коли вона відмінної якості, як у Броуді, немає жодної причини не вийти в ній на прогулянку. Чудово підходить для збереження прохолоди у весняні дні, а особливої сили набуває у поєднанні з напівофіційним піджаком і брюками.
- Позачасові брюки. Їхній авторитет і магія у трьох потужних деталях. Перше – це крій, не надто вільний, не надто обтягуючий. Друге – елегантні виточки, вони не надто помітні, але надають образу цінної ретро-вишуканості. І третє – відкидний підгин назовні на кінці кожної штанини, який додає їм цілеспрямованого руху і класично піднесений штрих до всього образу. А земляний колір добре слугуватиме вам у мінімалістичних образах на роки.