Одежда для людей низкого роста – это сложный вопрос. Иногда приходится прибегать к хитростям, чтобы найти правильный наряд. 24 Канал благодаря GQ расскажет о нескольких таких.

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Чтобы это не стало полосой препятствий: вот несколько советов, как одеваться при невысоком росте

Первое, что вы должны сделать – это принять свой рост. Ломать ноги и делать их длиннее не надо, а вот что надо – так это сосредоточиться на правильной одежде. И вот как именно:

Покупайте одежду своего размера. Станьте перед зеркалом, понаблюдайте за телом, поймите свой силуэт, чтобы вы могли одеваться в то, что поможет вам выглядеть лучше. Геометрические фигуры часто используют для определения различных форм тела – например прямоугольник (плечи и бедра на одной линии), треугольник (более широкие бедра и узкие плечи) или овал (округлые грудь и туловище).

Станьте перед зеркалом, понаблюдайте за телом, поймите свой силуэт, чтобы вы могли одеваться в то, что поможет вам выглядеть лучше. Геометрические фигуры часто используют для определения различных форм тела – например прямоугольник (плечи и бедра на одной линии), треугольник (более широкие бедра и узкие плечи) или овал (округлые грудь и туловище). Избегайте мешковатой одежды. Мешковатая или слишком длинная одежда заставит вас выглядеть слишком маленьким. Будет смотреться, будто вы плаваете в своем наряде. Поэтому убедитесь, что вы покупаете одежду, которая правильно сидит по фигуре. Цель – сохранить гармоничный силуэт.

Чтобы найти правильный наряд при низком росте, воспользуйтесь этими советами / Фото freepik