Одежда для людей низкого роста – это сложный вопрос. Иногда приходится прибегать к хитростям, чтобы найти правильный наряд. 24 Канал благодаря GQ расскажет о нескольких таких.
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Чтобы это не стало полосой препятствий: вот несколько советов, как одеваться при невысоком росте
Первое, что вы должны сделать – это принять свой рост. Ломать ноги и делать их длиннее не надо, а вот что надо – так это сосредоточиться на правильной одежде. И вот как именно:
- Покупайте одежду своего размера. Станьте перед зеркалом, понаблюдайте за телом, поймите свой силуэт, чтобы вы могли одеваться в то, что поможет вам выглядеть лучше. Геометрические фигуры часто используют для определения различных форм тела – например прямоугольник (плечи и бедра на одной линии), треугольник (более широкие бедра и узкие плечи) или овал (округлые грудь и туловище).
- Избегайте мешковатой одежды. Мешковатая или слишком длинная одежда заставит вас выглядеть слишком маленьким. Будет смотреться, будто вы плаваете в своем наряде. Поэтому убедитесь, что вы покупаете одежду, которая правильно сидит по фигуре. Цель – сохранить гармоничный силуэт.
Чтобы найти правильный наряд при низком росте, воспользуйтесь этими советами / Фото freepik
- Перешивайте свою одежду. Найти идеального портного – это как найти идеального парикмахера. Придется попробовать нескольких и потерпеть неудачу, прежде чем вы найдете того, кого ищете. Но когда вы попадете к нему в руки, то можете требовать невозможного, и он сможет вас удовлетворить. Не стесняйтесь доверить ему укоротить штанины, подправить швы на пиджаке или гармонизировать рубашки.
- Выбирайте короткую верхнюю одежду. Когда вы маленького роста, вы, как правило, избегаете тесной одежды. Поэтому вам выбирать короткую верхнюю одежду, а не длинное пальто, которое опускается ниже колен или лодыжек. Конечно, вы можете носить длинное пальто зимой, когда вам хочется завернуться в шерстяное одеяло, но это, несомненно, будет жертвой в отношении ваших пропорций.
- Делайте ставку на часы с небольшим корпусом. Выбирайте менее показные, более сдержанные аксессуары.
- И будьте уверенными в себе – это ключ к успеху. Что бы вы не надели, будьте уверенными, и это будет видно непосредственно на вас.