Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy: українці сходять з розуму від неї

Ольга Харлан – одна з найпопулярніших українських спортсменок. Й у вересні вона знялась для обкладинки чоловічого журналу Playboy.

Світлиною олімпійська чемпіонка та фехтувальниця поділилась у своєму інстаграмі. Звернімо увагу, що вона вперше потрапила на обкладинку Playboy-Україна. І зробила вона це ефектно!

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У вишуканій сукні та з шаблею

Образ української спортсменки демонструє всю її силу. Вона стоїть з розпущеним волоссям. На ній білосніжна сукня без рукавів. Правою рукою вона вишукано тримає шаблю. На цьому фото, як то кажуть, прекрасне все!

Дякую неймовірно креативній та професійній команді, за те, що зробили це все реальним,

– написала Ольга Харлан під фото.



Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy / Фото з інстаграму Харлан

Слова вдячності українській фехтувальниці висловив головний редактор Playboy-Україна.

"Героїнею чемпіонського номера Playboy стала найтитулованіша українська спортсменка Ольга Харлан. Олімпійські ігри 2024 принесли їй золоту медаль, а загалом спортсменка має шість нагород: два "золота", одне "срібло" та три "бронзи"", – зазначив він.

Підписники Ольги Харлан у захваті від неї. Вони не лише залишили безліч лайків під публікацією, а й написали чимало коментарів. Традиційно залишаємо частину з них:

"Сила і жіночість разом";

"Вау! Дівчино!";

"Воу-воу-воу, яка краса";

"Люблю";

"Це пожежа";

"Неймовірно! Яка краса".

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Ми в захваті від Ольги Харлан та її фото, яке прикрасило обкладинку Playboy. Українська фехтувальниця однозначно варта того, щоб ви на неї підписались. Тож зробіть це негайно ж!