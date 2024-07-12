Не хвилюйтеся, є простий 20-секундний трюк, який допоможе вам завжди паркуватися без проблем. У тіктоці користувач @master_driver666 поділився відео з цим трюком.

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Гуру водіння обіцяє ідеальне паралельне паркування з цим трюком

У своєму 22-секундному відео master_driver666 показує, як вирівняти свій автомобіль з дверима іншого автомобіля. Знайшовши точку, ви можете повільно виконати маневр без зайвих хвилювань, що раптом опинитеся далеко від бордюру. А коли ви в'їжджаєте на місце, з'являється ще одна точка для вирівнювання, яка дозволить ідеально припаркуватися.

З цим зручним хаком важливо переконатися, що ви сповільнили процес і перевірили всі дзеркала. Після того, як ви виконали всі перевірки, можете безпечно припаркуватися на потрібному місці й без жодних проблем.

Досконале паралельне паркування: дивіться відео master_driver666

З моменту публікації відео набрало сотні вподобань і десятки поширень. Але не всі коментарі були позитивними. Один із них запитував: "А якщо там стоїть універсал?" Інший переконаний, що це "повна нісенітниця".

Що ж, наступного разу, коли ви будете напружено паркуватись, спробуйте цей трюк та складіть власне враження.